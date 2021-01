Der NO EXCUSE Travel Guide – Das ultimative Erfolgsrezept zur Realisierung deiner Reiseträume

Philipp Glöckl hilft dir mit „Der NO EXCUSE Travel Guide“ beim Verwirklichen deiner kühnsten Reiseträume.

Du hast dich bestimmt schon einmal dabei erwischt, wie du verträumt aus dem Fenster gestarrt und dir vorgestellt hat, wie wunderbar es wäre, einfach in den nächsten Flieger zu steigen, den öden Alltag hinter dir zu lassen und die weite Welt zu bereisen. Doch oft bleibt es nur beim Traum. Die Autoren dieses neuen Buches, Philipp Glöckl und Kathy Tosolt, haben jedoch gute Neuigkeiten für Träumer: Der Traum kann ganz einfach Realität werden – vorausgesetzt, man entwickelt die Courage, wirklich das Beste aus seinem Leben zu machen, anstatt weiterhin kostbare Lebenszeit mit der Suche nach Ausreden zu verschwenden. Philipp Glöckl unterzieht all die Dinge, die euch von der Verwirklichung eurer Träume abhalten, einem gründlichen Realitätscheck und nimmt euch mit auf eine inspirierende Reise, die eure lang gehegten und sehnlichsten Wanderlüste Wirklichkeit werden lässt.

Das Buch „Der NO EXCUSE Travel Guide“ von Philipp Glöckl und Kathy Tosolt ist das ultimative Erfolgsrezept, um die Magie des Reisens zu einem fundamentalen Bestandteil des Alltags werden zu lassen und in einen echten Lifestyle zu verwandeln. Erfahrt, wie ihr eine erfolgreiche Vision eures neuen Reise-Lifestyles entwickeln, und erkennt, wie einfach es ist, eure globalen Travel-Abenteuer erschwinglich zu gestalten. Findet heraus, wie ihr euch effektiv vernetzt und an wen ihr euch wenden könnt, um wertvolle Ratschläge einzuholen. Nach dem Lesen dieses Buchs solltet ihr startklar sein, den nächsten Flug nach Übersee zu nehmen und eure kühnsten Reiseträume wahr werden zu lassen!

„Der NO EXCUSE Travel Guide“ von Philipp Glöckl und Kathy Tosolt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16947-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

