Verabredung mit dem Erfolg – Der ultimative Leitfaden für männliche Unternehmer

Männer lernen mit Alexander Madaus in seinem Buch „Verabredung mit dem Erfolg“ wie sie als echter Mann mit anderen Männern ein Unternehmen erfolgreich leiten.

Der Autor behauptet von sich selbst, dass er anders ist als 99% aller Unternehmensberater und ein Coach der besonderen Art ist. Er will mit seinem Buch anderen Männern nun zeigen, wie sie an die Spitze kommen und warum der Spruch, dass es an der Spitze einsam ist, nichts dran ist. Es gibt an dieser Spitze zwar keine Frauen, aber Männer sollten sich bewusst sein, dass sie ohne andere Männer auf Dauer keineswegs erfolgreich sein können. Er erklärt in seinem Buch, warum das so ist, und auf was es wirklich ankommt, wenn man an der Spitze ankommen und dort bleiben möchte. Dr. Alexander Madaus räumt in seinem neuen Werk kompromisslos ehrlich mit den Vorurteilen auf, die Männer davon abhalten, Unternehmen korrekt und erfolgreich zu führen.

Das ehrliche Buch „Verabredung mit dem Erfolg“ von Alexander Madaus liefert den Lesern die ultimativen Informationen, die sie brauchen, um ihr eigenes Unternehmen so aufzubauen und zu gestalten, dass es unaufhaltsam wird. Dieses Buch ist laut dem Autor der erste Schritt für den Mann, der mutig genug ist, den richtigen Pfad zu beschreiten. In einer Welt, in der Wahrheit konsequent und gezielt vernichtet wird, beweist der Autor als Gründer der Rising King Academy, dass es auch anders geht.

„Verabredung mit dem Erfolg“ von Alexander Madaus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10813-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SalsUp unterstützt Mittelständler beim Innovationsmanagement mit erweitertem Beratungsangebot