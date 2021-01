Female Empowerment – Women in Tech: Tipps zu Karriere, Mindset & Führung

Sabrina von Nessen und Sandrine de Vries helfen anderen Frauen in „Female Empowerment – Women in Tech“, in einem von Männern dominierten Umfeld ihr volles Potential zu entfalten.

Frauen, die in einer MINT-Branche durchstarten wollen, stoßen eher früher als später auf Hindernisse. Das neue Buch „Female Empowerment – Women in Tech“ von Sabrina von Nessen und Sandrine de Vries will diesen dabei helfen, ihren Weg zum Erfolg zu finden. Die Autorinnen geben den Leserinnen praxisnahe Tipps, wie sie die eigene Leidenschaft für zukunftsweisende Themen wie Künstliche Intelligenz und Robotik in eine erfüllende Karriere verwandeln können.

Der Entwicklungsratgeber ist ein kompetenter Wegweiser für weibliche Karrierestarter, angehende Führungskräfte und Unternehmerinnen, die zuversichtlich ihren Erfolg vorantreiben und ihre Ziele erreichen wollen. Unter der fachkundigen Anleitung von de Vries und von Nessen tauchen die Leserinnern tief in die Gedanken und Erfahrungen von 25 Expertinnen ein. Dabei werden sie eine wahre Goldgrube an Tipps und Tools entdecken, die sie auf ihrem Weg an die Spitze bestens vorbereiten und unterstützen.

In „Female Empowerment – Women in Tech“ von Sabrina von Nessen und Sandrine de Vries erhalten die Leserinnen ermutigende und inspirierende Geschichten von weiblichen Expertinnen der MINT-Industrie, Geheimnisse zur Stärkung ihrer persönlichen Entwicklung und Fähigkeiten, Ratschläge von erfahrenen Managerinnen, innovativen Gründerinnen und Geschäftsführerinnen und vieles, vieles mehr! Das Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden, um das eigene Schicksal mit Klarheit und Selbstvertrauen in die eigenen Hände zu nehmen. Wer ehrliche Gespräche und leicht verständliche Anleitungen mag, der wird die Energie in diesem Buch lieben.

„Female Empowerment – Women in Tech“ von Sabrina von Nessen und Sandrine de Vries ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14408-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

