Karriereblog Online-Karriere – Neustart zum 10. Jubiläum

Der Online Karriereblog feiert den 10. Geburtstag mit einem Relaunch im neuen, übersichtlichen Design

Mehr als 1.000 Beiträge mit hilfreichen Tipps und Ratgebern zu Ausbildung, Studium und Karriere wurden in den letzten zehn Jahren beim Karriereblog ONLINE-KARRIERE verfasst. Höchste Zeit also für die beiden Gründer des Blogs, dieses Jubiläum mit einem neuen Design und einer vereinfachten Navigation zu feiern.

„Besonders den Trend zu mobilen Endgeräten wollten wir bei unserem neuen Design berücksichtigen. Inzwischen werden die meisten unserer Beiträge über Smartphones und Tablets gelesen, da sich viele Leser unterwegs über Karrieretipps oder neue Berufe und Studiengänge informieren.“ so Anne Nikolaus, Co-Autorin von ONLINE-KARRIERE.

„Aber auch andere Trends in der Arbeitswelt lassen sich an den Zugriffszahlen des Karriereblogs ablesen.“ führt Anne Nikolaus weiter aus. „So gibt es einerseits immer mehr Interesse an Nebenjobs, mit denen sich Menschen etwas dazuverdienen können. Anderseits gibt es eine große Dynamik bei neuen Jobs in der Digitalbranche und bei den Stellenbörsen. Allein die Berufe im Bereich Social Media Marketing und Influencer Marketing existierten bis vor Kurzem noch nicht und auch neue, vertikal spezialisierte Stellenbörsen sind nun keine Seltenheit mehr.“

Insgesamt ist die Nachfrage nach einer Karriere in Start-Ups oder in großen Digitalunternehmen ungebrochen und daher ist auch mit einem weiteren, starken Wachstum der Leserschaft des Karriereblogs ONLINE-KARRIERE zu rechnen.

