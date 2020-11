Einmal FREY – Immer FREY – Maximale Qualität seit 20 Jahren

Jetzt mal ehrlich, wer kann da schon widerstehen??

– LOW FAT

– LOW CARB

– HIGH QUALITY PROTEIN

DER FREY CAKE | DAS ORIGINAL NUR VON FREY NUTRITION | DAS BESTE ODER NICHTS.

DIE HIGHLIGHTS DES FREY CAKES IM ÜBERBLICK:

* WELTWEIT HÖCHSTER PROTEINANTEIL BEI COOKIES VON ÜBER 50 %

* KOHLENHYDRAT-OPTIMIERT MIT WENIGER ALS 2 G NET CARBS

* GERINGER FETTGEHALT VON WENIGER 7 G PRO COOKIE

* REICH AN GESUNDEN MEHRFACH UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN

* MIT HOCHWERTIGEM MILCHEIWEISS (CASEIN) FÜR EINE LANGE PROTEINVERSORGUNG

* IDEAL FÜR EINE KOHLENHYDRATREDUZIERTE ERNÄHRUNG GEEIGNET

* UNSCHLAGBAR LECKER MIT „WEICHEM BISS“

* HOHE BIOLOGISCHE WERTIGKEIT VON 128

* REICH AN ESSENTIELLEN AMINOSÄUREN

* 100 % GLUTENFREI – 100 % PALMÖLFREI

* MIT FLOHSAMENSCHALEN UND INULIN FÜR EINE OPTIMALE VERDAUUNG

* MIT GUARKERNMEHL FÜR EINEN AUSGEWOGENEN CHOLESTERINSPIEGEL

* FREI VON KÜNSTLICHEN VITAMINEN ODER SONSTIGEN ZUSÄTZEN

* HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

WEITERE INFOS ZUM WUNDERKEKS ERHÄLTST DU IN UNSEREM ONLINE-SHOP UNTER:

https://www.freynutrition.de/frey-cake.html

„ISST DU NOCH ODER GENIESST DU SCHON?“

SEI SMART, DENN DAS LEBEN IST ZU KURZ, UM DUMM ZU SEIN! VERTRAUE DESHALB AUF DEN MARKTFÜHRER: VERTRAUE AUF FREY NUTRITION – DAS BESTE ODER NICHTS. DER SLOGAN IST PROGRAMM – SEIT DER ERSTEN STUNDE, SEIT 20 JAHREN NUR DAS BESTE! ?

FREY NUTRITION | DAS BESTE ODER NICHTS.

#freynutrition #dasbesteodernichts #thesweatlife #seeababes #freycake #motivation #getstronger #whyirun #trainingdays #fitspirational #qualitymadeingermany #StartTraining #gesund #laufenmachtglücklich #instafitfam #lowfat #instafitsociety #lowcarb #fitnessaddiction #exercisetime #fitgoals #highprotein #fitfreak #casein #glutenfrei #ohnepalmöl #diät

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FREY Nutrition

Herr Peter Scholz

Eggertstraße 8

33100 Paderborn

Deutschland

fon ..: 05251-54647-70

fax ..: 05251-54647-99

web ..: https://www.freynutrition.de

email : info@freynutrition.de

Pressekontakt:

FREY Nutrition

Herr Peter Scholz

Eggertstraße 8

33100 Paderborn

fon ..: 05251-54647-70

web ..: https://www.freynutrition.de

email : info@freynutrition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Band Bayern Stürmer veröffentlicht „Keksmonster“