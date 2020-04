DIE PENDELDIÄT (nach Dipl.-Hdl. A. Frey)

Das perfekte ernährungskonzept für deinen langfristigen Erfolg!!

EINFACH, EFFEKTIV UND WIRKUNGSVOLL

Die Pendeldiät eignet sich für Freizeit-, Hobby- und Fitnesssportler, sowie für weit fortgeschrittene Athleten und solche, die professionell an Wettkämpfen teilnehmen. Nicht-Sportler können ebenso von ihr profitieren, insofern die Grundlagen eingehalten werden.

„Vor über 20 Jahren habe ich die Pendeldiät ins Leben gerufen und während meiner langjährigen Wettkampfzeit stetig verbessert und optimiert. Sie ist eine auf ernährungsphysiologischen Grundlagen basierende Diät und berücksichtigt neben der Nährstoffquantität, -qualität und -verteilung vor allem den biologischen Stoffwechsel, dessen Grundlagen sowie die Insulintheorie.“ (Erfinder & GF von FREY Nutrition – Dipl.-Hdl. Andreas Frey)

Die gezielte Steuerung der Nahrung nach Menge, Art und Zeit macht die Pendeldiät zu einer in der Praxis sehr erfolgreichen Ernährungsform. Im Vergleich zu den meisten anderen Diäten kann sie problemlos dauerhaft eingehalten werden und die Gesundheit sowie Leistungsfähigkeit langfristig unterstützen.

FÜR DIÄT- UND AUFBAUPHASEN GEEIGNET

Wie es ihr Name schon vermuten lässt, verläuft die Ernährung in der Pendeldiät gemäß einem Pendel, nämlich immer in Bewegung und nie in Ruhe. Durch die gezielte wechselseitige Erhöhung und Reduktion der Nährstoffe wird an jedem Tag der Woche unterschiedlich gegessen.

Hier geht es zum kompletten Artikel für Deinen persönlichen Diäterfolg:

Die Pendeldiät

