Vom Weh zum Wunder – eine tiefgehende Erzählung über Wendungen, Glück und Gedanken

Sabine Hädrich teilt in „Vom Weh zum Wunder“ eine bewegende Geschichte.

Ein Unfall veränderte das Leben der Autorin Sabine Hädrich schlagartig. Es sind fünf Jahre vergangen, seit ihr Mann im Februar 2015 während seiner Arbeit gestürzt ist. Sie konnte damals keinen klaren Gedanken fassen, und nur einen Fuß vor den nächsten setzen, bis sie ihre Selbständigkeit wiedererlangte. Sie lernte, dass alle Tipps und Ratschläge von anderen Menschen nicht viel bringen, wenn sie nichts von diesen umsetzte. Sie saß nicht nur einmal weinend am Küchentisch, voller Sorge über den Unfall ihres Mannes, den Kopf voller Fragen wie: Wird er es überleben? Wird er jemals wieder eigenständig atmen, sprechen oder gehen können?

Sabine Hädrich teilt in ihrem berührenden Werk die Geschichte einer Lebensphase, die von Bergen und Tälern durchzogen war, in der sich Hoffen und Bangen die Klinke in die Hand gegeben haben, in der das Paar Freunde verloren und gewonnen hat. Die Leser nehmen in „Vom Weh zum Wunder“ an erstaunlichen Erkenntnissen teil, die von Sabine Hädrich im Laufe der Aufs und Abs gewinnen durfte. Der Autorin ist es auch ein Bedürfnis zu erläutern, inwiefern sie mittlerweile an Wunder glaubt und daran, dass Menschen mit ihrem Geist mehr bewegen können, als es ihnen in der Schule oder von den Eltern beigebracht wurde.

„Vom Weh zum Wunder“ von Sabine Hädrich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01164-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

