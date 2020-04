Ein personalisiertes Geschenk in Zeiten von Kontakt- und Reiseverbot

„Videobotschaften von Prominenten & Influencern verschenken“

Mit personalisierten Videobotschaften von Prominenten und Influencern schafft es Volojoy auch in Zeiten von Kontakt- und Reiseverbot viele Menschen einander wieder näher zu bringen und ihnen dabei ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ob als Geburtstagsgruss für alle, die in diesem Jahr alleine feiern müssen, als kleines Dankeschön für den Lieblingsmenschen oder als motivierende Nachricht in ungewissen Zeiten – der deutsche Vorreiter für Videobotschaften von Prominenten und Influencern bringt gerade jetzt freudige Botschaften in einen zum Großteil trüben Alltag.

Seit Mitte Januar diesen Jahres ist die Plattform online und konnte bereits in dieser kurzen Zeit vielen Menschen deutschlandweit eine besondere Freude ermöglichen. Mit Volojoy hat das junge deutsche Unternehmen nicht nur den Puls der Zeit getroffen sondern auch eine einzigartige Form personalisierter Geschenke erschaffen. Für die Kreativität der Botschaften gibt es keine Grenzen und alle haben merklich Spass dabei, die besonderen Videos umzusetzen. Während es den Empfängern der Videobotschaften teilweise kurzzeitig die Sprache verschlägt, freuen sich die Prominenten und Influencer ein noch grösserer Teil des Lebens ihrer Fans werden zu können, indem sie eine unvergessliche Erinnerung kreieren.

Den Prominenten und Influencern ist es freigestellt, die Preise für eine Videobotschaft selbst zu bestimmen sowie ob und wie viel sie dabei von den Einnahmen an den von ihnen ausgewählten guten Zweck spenden möchten. Ein Angebot, dass auch Eva Habermann (Schauspielerin) und Bastian Yotta (u.a. Promis unter Palmen) gerne angenommen haben und nutzen, um Bedürftigen, besonders während COVID-19, ein Ostergeschenk der besonderen Art zukommen zu lassen.

Mit Volojoy entdecken die Prominenten und Influencer besonders zu Ostern neue Talente und machen viele Menschen damit glücklich. Tanzend, reimend oder singend – Martin Semmelrogge (Schauspieler), Erkan & Stefan (Comedian), Marcio Pereira Conrado (DSDS 2020), Matthias Mangiapane (u.a. Promis unter Palmen) und viele mehr lassen sich immer wieder etwas Besonderes einfallen um ihre personalisierten Videobotschaften noch unvergesslicher zu gestalten, was man auch an den durchweg positiven Bewertungen ablesen kann.

Volojoy ist eine Plattform für personalisierte Videobotschaften. Fans beauftragen Prominente und Influencer, Grußbotschaften oder andere Videoclips für ihre Lieben aufzunehmen. Die Prominenten und Influencer legen die Preise dafür selbst fest und können mit den Einnahmen eine Charity ihrer Wahl unterstützen.

