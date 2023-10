MARAMORE stellt Serie mit Beach Tables vor

MARAMORE hat sich auf die Erstellung von beeindruckenden Beach Tables und Epoxidtischen nach Maß spezialisiert. Dabei setzt die kleine Manufaktur aus Brandenburg auf 100 Prozent Handarbeit.

Rivertables im Trend

Seit einigen Jahren erfreuen sich die sogenannten Rivertables in den USA wachsender Beliebtheit. Jetzt schwappt die Welle über den großen Teich langsam auch zu uns herüber. Prinzipiell zeigen diese Tische in gefärbtem Epoxidharz gestaltete Flüsse, die von zwei Tischteilen aus Holz als Uferbegrenzungen flankiert werden, wodurch robuste „Flusstische“ als Blickfang für Ess- oder Wohnzimmer entstehen.

MARAMORE zeigt Serie mit Beach Tables

Die Idee der Rivertables hat MARAMORE aufgegriffen und konsequent weiterentwickelt. Die nun vorgestellte Mini-Serie mit Beach Tables der kleinen Manufaktur aus Brandenburg zeigt eindrucksvoll, dass nicht nur Flussläufe, sondern auch Ausschnitte von Meeren inklusive Strand sowie Brandung und Meereswellen beeindruckend auf diese Weise umgesetzt werden können.

Dabei nutzen die Künstler aus Wandlitz bei Berlin mehrere Materialien sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Die Verwendung von hochwertigem Epoxidharz sowie feinsten Farbpigmenten verleihen den Tischen einmalige Brillanz und Tiefe. Durch modernes Kunstharz und exklusive Metallic-Farben gelingt es zudem, faszinierende Effekte zu erzeugen und die Schönheit einer traumhaften Meeresbucht mit all ihren Nuancen einzufangen.

Made in Brandenburg in 100 Prozent Handarbeit

Dabei hat sich MARAMORE auf die Herstellung von maritimen Tischen aus Epoxidharz in hundert Prozent Handarbeit spezialisiert. So wird jeder Tisch zu einem individuellen Einzelstück, in das viel künstlerisches Können und Herzblut mit einfließen. Die Verwendung von Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall und Epoxidharz erlaubt zudem eine große Vielfalt von Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten. Ob exklusiver Esstisch, Couchtisch, Konferenztisch, Beistelltisch oder Gartentisch – der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Der Clou: Jeder Beach Table ist ein Wendetisch

Bei der Gestaltung ihrer eindrucksvollen Epoxidharz-Tische gehen die Künstler von MARAMORE sogar noch einen Schritt weiter und versehen jedes ihrer Kunstwerke mit einem besonderen Clou. So ist jedes Unikat als Wendetisch konzipiert. Das heißt, sowohl Vorderseite, als auch Rückseite der Tischplatte sind mit verschiedenen Motiven gestaltet. Durch die Verwendung von stabilen Spider-Tischgestellen und starken Saugnäpfen werden die Tischplatten wieder lösbar fixiert und können so beliebig gewendet werden.

Wunschprojekte oder individuelle Fertigung nach Maß

Die jetzt gezeigte Serie an Beach Tables soll auch einen Eindruck vermitteln, was technisch alles möglich ist. So planen und gestalten die Künstler von MARAMORE Tische auch gern nach individuellen Wünschen. Dabei wird Kommunikation mit dem Kunden groß geschrieben, indem sie etwa Einblicke in den ca. vierwöchigen Entstehungsprozess des Unikats mittels Fotodokumentation bieten.

Mehr Infos unter https://maramore.de.

MARAMORE ist eine kleine Manufaktur aus Wandlitz bei Berlin, die sich auf die Erstellung von Beach Tables und Epoxidtischen spezialisiert hat. Diese werden zu 100 Prozent in Handarbeit angefertigt.

Durch den Einsatz von modernem Kunstharz kombiniert mit Holz, Kunststoff und Metall sowie exklusiven Metallic-Farben gelingt es MARAMORE, faszinierende Effekte zu erzeugen. Ob exklusiver Esstisch, Couchtisch, Konferenztisch, Beistelltisch oder Gartentisch: Alle Tische von MARAMORE werden individuell angefertigt und sind Unikate.

Darüber hinaus ist jedes dieser Kunstwerke als Wendetisch konzipiert. Das heißt, sowohl Vorderseite als auch Rückseite sind mit einem Motiv aus Epoxidharz gestaltet. Dank stabiler Spider-Tischgestelle und starker Saugnäpfe können die Motivseiten wieder gelöst und beliebig gewendet werden.

