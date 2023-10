Barth & Kerner GmbH – Ihr professioneller und zuverlässiger Partner für Elektrotechnik in Stuttgart und Umgebu

Die Barth & Kerner GmbH ist der Profi-Partner rund um Elektrotechnik im Raum Stuttgart. Ob Elektroinstallationen, Wartungen oder Smarthome – hier wird bei allem rund um moderne Elektronik geholfen.

Als zukunftsorientierter Elektrobetrieb steht die Barth & Kerner GmbH seit 1995 für zuverlässige Elektroinstallationen in Stuttgart am Neckar und Umgebung. Mit langjähriger Erfahrung im Elektrobereich bietet das Unternehmen umfassende Leistungen zur Installation, Reparatur und Wartung von Elektrosystemen an.

Hochwertige Elektrotechnik seit über 25 Jahren

Seit über 25 Jahren sorgt Barth & Kerner GmbH für eine einwandfreie und sichere Elektroinstallation in Häusern, Wohnungen und Gebäuden. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, individuelle Kundenwünsche sorgfältig und qualitativ hochwertig umzusetzen. Die erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeitenden haben ein Auge fürs Detail und bieten eine ausführliche Beratung zu den Möglichkeiten der Elektrotechnik an. Kunden und Kundinnen profitieren von einer strukturierten Planung und fachgerechten Umsetzung, um am Ende wunschlos glücklich zu sein.

Vielfältige Leistungen und hohe Qualität

Das Unternehmen bietet vielfältige Leistungen rund um die Elektrotechnik an. Dazu gehören die Installation von Elektrosystemen, die Wartung von Photovoltaikanlagen und die Planung von Smarthome-Funktionen. Eine umfassende Beratung zu den Möglichkeiten der Elektrotechnik ist selbstverständlich. Die erfahrenen Mitarbeitenden kümmern sich sorgfältig um Installationen, Reparaturen und Wartungen und bieten eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Arbeit.

Langjährige Erfahrung und Kompetenz

Als etabliertes Unternehmen verfügt die Barth & Kerner GmbH über langjährige Erfahrung als Elektrobetrieb und ist ein Lehrbetrieb für Elektriker und Elektrikerinnen. Das Unternehmen ist auch ein qualifizierter E-Markenfachbetrieb und somit qualifiziert für E-Checks. Als Innungsfachbetrieb steht Barth & Kerner GmbH für die Sicherung handwerklicher Qualität. Das Team ist stets bestrebt, sich durch Fort- und Weiterbildungen auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Individuelle Kundenwünsche werden sorgfältig erfüllt und qualitativ hochwertig umgesetzt.

Fazit – zuverlässig, kompetent und zukunftsorientiert

Barth & Kerner GmbH ist ein zuverlässiger und kompetenter Elektrobetrieb in Stuttgart und Umgebung. Das Unternehmen steht für individuelle, fachgerechte und qualitativ hochwertige Leistungen in den Bereichen Elektroinstallation, Photovoltaik und Smarthome. Die erfahrenen Mitarbeitenden bieten eine umfassende Beratung und setzen Kundenwünsche zuverlässig und sorgfältig um. Mit langjähriger Erfahrung als Elektriker und Elektrikerinnen, einem Lehrbetrieb sowie der E-Markenfachbetrieb-Qualifikation, steht Barth & Kerner GmbH für Kompetenz und Innovation. Für eine einwandfreie und sichere Elektroinstallation ist Barth & Kerner GmbH der richtige Ansprechpartner.

In der Röntgenstr. 14/1 in 73730 Esslingen sind von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr die Türen des Unternehmens geöffnet. Termine können unter +49 711 930 815 0 vereinbart werden.

