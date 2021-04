(UN)ENDLICH FREI – Eine spirituelle Gedanken-Sammlung

Karolin Meerle Schönemann teilt in „(UN)ENDLICH FREI“ Einblicke in ihr Leben und Denken.

Dieses neue Buch ist ein Mix aus ehemaligen Blogbeiträgen, Tagebucheintragungen, längeren Geschichten, Weisheiten, Wünschen und Visionen der neuen fantastischen Zukunft. Doch vor allem sind die Geschichten in diesem Buch eines: wahr. Es geht um ein kleines deutsches Mädchen, welches sich im Verlaufe ihres Lebens zur erwachsenen, reifen, sich selbst-bewussten Frau entwickelt. Die Leser begleiten sie auf ihrem Lebensweg und vor allem auf ihrer interessanten Reise zu ihrem spirituellen Ich. Ihre Reise ist auch die Reise der Leser, denn ganz nach dem Gesetz der Resonanz tritt immer genau das in das Leben eines Menschen, mit dem er gleich mit-schwingen kann. So wird dieses Buch in den Augen der Autorin nie durch Zufall in die Hände eines Lesern geraten, sondern immer genau dort landen, wo sein Inhalt gebraucht wird.

Die Leser des Buchs „(UN)ENDLICH FREI“ lassen sich zusammen mit Karolin Meerle Schönemann auf eine Reise ein und erleben dabei das Abenteuer Leben neu. Die Autorin wurde am 08.11.1987 geboren. Nach dem Abitur studierte sie vier Jahre an der FH Erfurt Landschaftsarchitektur und arbeitete zwei Jahre in einem kleinen Landschaftsarchitekturbüro in Hessen, doch entschied sich dann für einen anderen Weg. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Durch den Tod ihres Opas, eine darauf folgende Psychotherapie und einen sechs Monate langen Aufenthalt in Australien als ergotherapeutisches Au-pair begann sie sich Fragen nach dem Sinn des Lebens und ihres Lebens zu stellen. Dies war der Beginn ihrer spirituellen und schamanischen Reise. Nach einigen anderen Abenteuern schrieb sie ihr erstes Buch, dass nun im tredition Verlag erhältlich ist.

„(UN)ENDLICH FREI" von Karolin Meerle Schönemann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27376-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

