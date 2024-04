Mögliche Goldpreisexplosion

Für Gold und Silber sind die Nachrichten gut. Wenden sich jetzt noch die ETF-Investoren dem Gold zu, dann sollte es neue Rekordpreise geben.

Selbst wenn sich die Zinssenkungen der Fed auf den Herbst verschieben sollten, Gold zeigt immer noch Stärke. Entdollarisierungs-Bestrebungen lassen die Zentralbanken weiter Gold kaufen. Für eine Goldpreisexplosion könnten nun wohlhabende Privatpersonen sorgen, die vielleicht zum ersten Mal das Edelmetall kaufen. Noch mehr könnten ETF-Anleger bewirken. Denn noch sind die ETFs, soweit sie westlichen Anlegern gehören, am Rande des Bullenmarktes. Gold und Goldaktien würden von einem erwachenden Interesse der ETF-Anleger extrem profitieren. Gold- und Goldminenaktienmärkte besitzen eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund einer halben Billion Dollar.

Zum Vergleich dazu, Microsoft besitzt eine Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen Dollar. Eine Vermögensverschiebung könnte also einiges bewirken. Und laut dem World Gold Council haben nordamerikanische Fonds im März für eine Trendwende gesorgt und 360 Millionen US-Dollar hinzugefügt. Hedgefonds und andere institutionelle Anleger scheinen sich also zu besinnen. Sie wollen beim Goldpreisanstieg dabei sein und so kann eine neue Nachfragequelle entstehen.

Wer bei Gold einsteigen will und Wert auf Diversifizierung legt, kann sich mit Gold Royalty vertraut machen. Aktiv in Nord- und Südamerika ist das Unternehmen im Bereich der Streams und Royalties erfolgreich unterwegs.

Aber nicht nur Edelmetallanlagen, auch Investitionen in ganz andere Rohstoffe wie beispielsweise Kali könnten Mehrwert für Anleger bieten. Kali ist quasi das Gold in Sachen Dünger für die landwirtschaftlichen Flächen. Diese werden weltweit weniger, während der Nahrungsmittelbedarf auf der Erde wächst, und so müssen Erträge mit Düngemittel verbessert werden. Kalivorkommen gibt es zum Beispiel in Afrika.

Dort in Gabun arbeitet Millennial Potash am Kalinachschub. Das bergbaufreundliche Land punktet mit sehr kalihaltigen Regionen. Gerade konnte Millennial Potash von einer erfreulichen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für sein Kali-Projekt berichten. Diese zeigt das robuste und wirtschaftlich günstige Potenzial des Projektes auf.

