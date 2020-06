Free Lilly – Die anregenden Reiseberichte einer Aussteigerin

Lilly Lynn zeigt den Lesern in „Free Lilly“ was geschehen kann, wenn man einen Schritt in Richtung Freiheit wagt.

Die Autorin hatte ihre Wunschliste fürs Leben mit vierzig schon abgearbeitet. Doch sie schlitterte trotzdem unzufrieden immer tiefer in ein Burnout. Sie fühlte sich daraufhin genötigt, intensiv

nach innen zu horchen, um den Ursachen für ihre Depressionen auf die Schliche zu kommen. Ein komplettes Umdenken und Loslassen alter Strukturen war notwendig. Sie stellte ihr Leben vollkommen auf den Kopf: Ihr Traumhaus wurde zu einem Wohnmobil und die Beamtin begann das Leben als Aussteigerin und Single. Die ausgebrannte Lehrerin und Mutter verwandelte sich in eine abenteuerlustige Lilly, die das Leben endlich wirklich genießen konnte. In ihrem Buch beschreibt die Autorin in Form von Reiseberichten, welche bahnbrechenden Erfahrungen sie machen darf, nachdem sie den Schritt in die Freiheit gewagt hat.

Lilly Lynn schildert in „Free Lilly“ auf mitreißende und humorvolle Weise ihre abwechslungsreichen Reiseabenteuer mit interessanten Menschen und bissigen Tieren, sowohl in Europa als auch in Asien. Mal lebt sie in der freien Natur, mal in Hütten, mal in ihrem Wohnmobil oder auf einem Segelschiff. Wem das Buch von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ gefallen hat, dem wird dieser individuelle Mix aus Reiseabenteuer, Humor, Biografie und Lebensweisheit einer mutigen Frau ebenfalls eine

besondere und herzerfrischende Leseerfahrung liefern.

„Free Lilly“ von Lilly Lynn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-3560-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

