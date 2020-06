Ganzheitliche Personaldienstleistungen – Arbeitnehmerüberlassung,Personalvermittlung, Freelancer, uvm.

„Ganzheitliche Personaldienstleistungen“ von Matthias Ruff bietet ein allumfassendes Leistungsportfolio der Dienstleister sowie die Umsetzung in die tägliche Arbeit der Dienstleister und Kunden.

Nach Meinung des Autors ist in diesem Zusammenhang die zielgerichtete Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern ein wichtiger Faktor, der wesentlich zum Erfolg von Unternehmen beitragen kann. In seinem Buch gibt Matthias Ruff Einblick in wichtige juristische Grundlagen, die Historie sowie Hintergründe der Branche und ihren Märkten. Zudem bekommt der Leser Tipps für die Praxis des gesamten Leistungsportfolios der Personaldienstleistung. Dazu zählen, unter anderem Personalberatung- und vermittlung, Arbeitnehmerüberlassung, Interims Management mit Freelancern, Werkverträge und Managed Services (MSP) bis hin zum Recruitment Process Outsourcing (RPO) oder Vendor Management (VMS).

Das Buch richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter von Personaldienstleistungsunternehmen sowie deren Kunden in den Bereichen Human Resources, Einkauf, Compliance und Fachseite. Enthalten sind jedoch auch wichtige Inhalte für Freelancer, Unternehmensberater, IT- oder Ingenieurs-Dienstleister und Studenten. Der Autor Matthias Ruff kennt die Branche Personaldienstleistung sowohl aus operativer als auch aus strategischer Perspektive. Im Lauf der Jahre hat er sich zu einem führenden Experten entwickelt. Seine Erfahrungen aus zahlreichen Gesprächen mit Dienstleistern, Investoren, Juristen, Verbänden, Managern, Fach- sowie Einkaufs- und HR-Abteilungen prägen seine ganzheitliche Denkweise.

„Ganzheitliche Personaldienstleistungen“ von Matthias Ruff ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05733-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Big & Growing: vom 16.-20. November in München, Berlin und Hamburg