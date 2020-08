Die Gier des Staates – Eine Abrechnung mit der Finanzverwaltung

In seinem neuen Buch „Die Gier des Staates“ rechnet der Autor Peter Uhl mit dem Finanzamt ab, für das er jahrelang selbst tätig war. Er versucht Erklärungen für zu hoch angesetzte Steuern zu finden.

Der Autor lässt in sein Buch die Erfahrungen einfließen, die er in seiner über 40 Jahre andauernden beruflichen Tätigkeit als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sammeln konnte. Dabei bezieht er immer wieder eigene Erlebnisse und Fälle aus seiner Berufspraxis in seine Ausführungen mit ein. Mit seinem Buch möchte er eine Antwort auf die Frage finden, warum Finanzbeamte vorsätzlich Steuern gegen Steuerpflichtige zu hoch festsetzen. Diese Frage beschäftigte den Autor schon lange, da die Beamten auf den ersten Blick keinen Vorteil durch dieses Vorgehen haben. In diesem Zusammenhang gibt Uhl seinen Lesern Tipps, wie man sich dagegen wehren kann.

Peter Uhl arbeitete viele Jahre beim Finanzamt sowie in verschiedenen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Zudem führte er Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung durch und veranstaltete weitere Fortbildungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Fachanwälte für Steuerrecht und Sachbearbeiter. Daneben setzte er sich immer wieder als Berater bei Prozessen an Finanzgerichten und vor dem Bundesfinanzhof ein.

„Die Gier des Staates" von Peter Uhl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06160-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

