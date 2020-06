LA4D – Über die (einfache) Kunst, durch Laufen abzunehmen.

„LA4D“ ist der etwas kryptische Titel des neuen Buches von E.G.A. Müller. Nachdem der Autor im Vorgängerbuch von seiner Gewichtsabnahme berichtet hatte, erzählt er nun von seinem Laufsystem.

Zu seinem Buch inspirierte den Autor der Jojo-Effekt, der ihn selbst ereilte, nachdem er einige Kilo abgenommen hatte. Diesen Weg hat E.G.A. Müller bereits in seinem ersten Buch „LA3D – Abnehmen durch Fressen und Saufen“ dokumentiert. Er beschloss daher, den Kilos erneut den Kampf anzusagen. Also entwickelte er im Jahr 2019 ein System, mit dessen Hilfe man sich langsam ans Laufen gewöhnen kann. Müller selbst bezeichnet es als neue Dimension der Geschwindigkeit. Eine Challenge zur Willenssteuerung, die einen am Ende sogar zu einem Marathon bringen kann. Dabei spielt für den Autor die Geschwindigkeit keine Rolle, denn der Leser soll selbst bestimmen, wie viele Kilometer er in welcher Zeit abläuft. Im Buch beschreibt Müller mit der für ihn charakteristischen Prise Humor und Ironie, wie schwer ihm das Laufen anfangs fiel und was er tun musste, um sein Ziel zu erreichen. Ein Motivationsbuch für alle Lauf- und Sportmuffel.

Neben seiner Tätigkeit als Autor arbeitet E.G.A. Müller als Komponist und Produzent von Musik. Zudem kreiert er Kunstfotografien.

„LA4D" von E.G.A. Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-5349-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

