NeutriSci steigert Produktionskapazität deutlich, um erwartete Nachfrage auf japanischem Markt zu decken

Vancouver (British Columbia), 30. Juni 2020 – NeutriSci International Inc. (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, Frankfurt: 1N9) (NeutriSci oder das Unternehmen), ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikaindustrie entwickelt, freut sich, ein weiteres Update hinsichtlich seines Eintritts in den vielversprechenden japanischen CBD-Markt zu geben.

In der vergangenen Woche hat NeutriSci mit seinem Partner für den japanischen Markt die Bedingungen eines endgültigen Vertrages ausgehandelt, der innerhalb der nächsten zehn Tage unterschrieben werden soll. Die Volumenerwartungen aus diesem Gespräch weisen darauf hin, dass der Auftragsumfang auf das Doppelte des zuvor prognostizierten Umfangs ansteigen wird. Die anfängliche Musterbestellung der neuen Breitspektrum-Hanf-Produktlinie an schnell löslichen CBD-Tabs von NeutriSci ist auf einem guten Weg, fertiggestellt und am 17. Juli nach Japan verschifft zu werden.

Das Genehmigungsverfahren des japanischen Gesundheitsministeriums befindet sich ebenfalls in der Endphase, wobei die Genehmigung voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen erteilt werden wird. Der Produktionspartner von NeutriSci erhöht die Produktionskapazität, um die gestiegenen Erwartungen an die großvolumige Erstbestellung zu erfüllen. Der erste Großauftrag aus Japan wird zwei Produktgrößen umfassen: einen Stick mit drei Tabs und einen Stick mit sieben Tabs.

Glen Rehman, CEO of NeutriSci, sagte: Aufgrund von COVID-19 mussten wir einen Großteil unserer Prozesse und die Fertigung auf Eis legen. Nun, da alles wieder geöffnet und entsprechende Protokolle eingeführt werden, können wir endlich damit beginnen, mit voller Geschwindigkeit voranzuschreiten. Die Produktionsanlage hat die erforderlichen Anforderungen der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien erfüllt und den Betrieb wieder aufgenommen. Mit derselben Gruppe, die uns den Markteintritt in Japan ermöglicht, führen wir auch Gespräche im Hinblick auf den Vertrieb der CBD-Tabs in anderen Ländern sowie über Zusatzprodukte für den Vertrieb in Japan.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy – das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Blaubeeren basiert – aufzubauen.

