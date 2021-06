Happy rettet die Gefühle – Geschichten rund um die menschlichen Emotionen

Antje Wäschle erklärt Kindern ab vier Jahren in „Happy rettet die Gefühle“, was es mit verschiedenen Gefühlen auf sich hat.

Gefühle sind wichtig, um das Erlebte verarbeiten zu können. Dieser wundervolle Begleiter ermöglicht es, Klein und Groß mit Hilfe von Happy und seinen Freunden Gefühle anzunehmen, damit achtsam umzugehen und auch wieder fliegen zu lassen.

So kann die emotionale Stärke gefördert werden und die Freude einziehen. Happy ist ein ganz besonderer Charakter. Er kommt von sehr, sehr weit her, doch niemand weiß so recht, woher eigentlich, weil er es bisher niemandem verraten hat. Er ist ziemlich zufrieden und träumend im Happyland unter seinem Glücksbaum. Er kann die Farbe seiner Schuhe auf magische Art verändern – und warum das so ist, erfahren die Leser im Verlauf der Geschichten, in denen sie u.a. eine traurige Raupe, eine ängstliche Maus und einen Tropfen, der sich schämt, kennen lernen.

Zauberhafte Figuren begleiten die Geschichten in dem farbenfrohen Buch „Happy rettet die Gefühle“ von Antje Wäschle. Es werden in diesen Geschichten die fünf Grundgefühle behandelt. Kinder werden diese anhand der Geschichten und Bilder benennen und verarbeiten können. Positive Affirmationen und passende Zaubersprüche zu jedem Gefühl machen dieses Buch zu etwas ganz besonderem, das Kindern – aber auch Erwachsenen – das Verstehen und Verarbeiten von verschiedenen Gefühlen erleichtern kann. Happy und seine Freunde werden das Herz der Leser schnell erobern und man liest die Geschichten gerne mehr als nur einmal.

„Happy rettet die Gefühle“ von Antje Wäschle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32396-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Amir und die Säbelzahnwurstkönigin – Eine tolle Erzählung über Nacktmulle Ecrinautik – Magischer Realismus Erzählungen