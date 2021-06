Amina Meineker gewinnt den Speakers Excellence Slam 2021

Berliner Unternehmerin präsentiert eindrucksvoll das „Alphatier“ und überragt mit Ihrer Rede über die Erfolgs-Frequenzen der Zukunft

Mit ihrem 7-Minuten Impulsvortrag „Frequenz-Führung – der Generalschlüssel zum Erfolg“ begeisterte Amina Meineker von Corporate Passion das Publikum und die hochkarätige Jury. Sie gewinnt mit einer ungewöhnlichen Story, perfekter Rhetorik und großer Emotion den Speakers Excellence Slam 2021.

Der Speakers Excellence Slam Stuttgart fand am 24.6. mit 500 Online-Zuschauern gemeinsam mit Hermann Scherer als Partner statt, der in diesem Bereich schon mehrere Weltrekorde aufgestellt hat. Sowohl Erfahrenen als auch Newcomern wurde bei diesem hybriden Event die Möglichkeit gegeben, sich einer hochkarätigen Jury bestehend aus namenhaften Firmen, Konzernen, Verbänden, Agenturen und dem Publikum zu präsentieren. 40 hochkarätige Speaker haben an einem Tag im 7-Minuten Takt mit Ihren Vorträgen einen ganzen Tag lang für inspirierende Impulse gesorgt.

Die Gewinnerin und Weltrekord-Teilnehmerin Amina Meineker ist Speakerin, Trainerin und Coach. Halb-indisch und halb-deutsch verbindet Amina alte Weisheit und moderne Effizienz. Sie ist Diplom Ökonomin mit über 25 Jahren Erfahrung und Erfolg in Finance und Business. Sie hat 10 Jahre international am „Harvard der fortgeschrittenen Meditation“ gelehrt.

Seit über 15 Jahren lehrt sie zusammen mit Ihrer Corporate Passion Akademie mit Leidenschaft für Top-Performance und Erfolg international und berät Top-Führungskräfte und Unternehmen. Die Expertin für Frequenz-Führung ist ausgezeichnet als Top 100 Trainerin. Sie hat in den In den letzten 15 Jahren über 10.000 Menschen und mehr als 100 Firmen dabei geholfen, mit Frequenz-Führung besser zu leben und erfolgreicher zu sein.

CORPORATE PASSION

Seit 2010 ermöglicht die Lifepassion GmbH mit ihrer Corporate Passion Akademie vielen Unternehmen durch Keynote-Speaking, Coaching und Führungskräfte-Training besser zu performen und erfolgreicher zu sein.

Die Keynotes von Amina Meineker bieten bahnbrechende Impulse zu den Themen Führung, Innovation und Zukunftsfähigkeit. Begeisternd, tiefgründig und humorvoll fesselt sie ihr Publikum und nimmt alle mit auf eine Erkundungsreise der menschlichen Natur, des Gehirns und was das für unsere Zukunft bedeutet.

Die Frequenz-Führungs-Trainings der Akademie vermitteln basierend auf Wissenschaft und Erfahrung, die Fähigkeit, stressresistent zu sein, bessere Leistungen zu erbringen und dabei glücklicher und erfolgreicher zu sein. Willkommen in der Zukunft.

Mehr unter: www.corporatepassion.com

