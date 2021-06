Ecrinautik – Magischer Realismus Erzählungen

The Real Ash lässt die Leser in „Ecrinautik“ in eine Welt, die auf eine gewisse Weise untergegangen ist, eintauchen.

„Ecrinautik“ bedeutet das Eintauchen in das Unbekannte, jener Moment, wie es heißt, als beispielsweise Sigmund Freud „das Meer sah“ oder Jorge Luis Borges den Himmel, der einer unendlichen Bibliothek gleicht. Die in diesem neuen Buch versammelten Erzählungen zeigen die Tauchfahrten eines Suchenden in der Schrift, die bekanntlich vor der Sprache existierte. Sie stammen aus der Zeit um das Jahr 2012, als die Welt untergehen sollte, ausgegraben ins Heute, nachdem die Welt untergegangen ist. Das Epos des vergessenen Dichters Walle Hendrickson über das sagenumwobene Land Xanta und des Kampfes zwischen einer Amazone gegen ihren Widersacher Zython, das mehrere der enthaltenen Geschichten umspannt, ist hier sowohl Brücke, wie auch Fragment, und zeigt das Bild eines Menschen, der längst gestorben ist, an jenem äußersten Horizont dessen, was er und sein Leben hätte sein können.

Die Erzählungen „Ecrinautik“ von The Real Ash sind ideal für alle Leser, die gerne auch mal Literatur, die ein wenig ansprechender ist, lesen. Es handelt sich bei diesem Buch nicht um die erste Veröffentlichung des Autors. Via tredition sind bereits die Titel „No More Mrs. Monomyth“ (ein Filmtagebuch voller Reviews) und „Levana – Göttin des Todes“ (ein fantasievoller Roman, der sich herkömmlicher Logik und Identifikation entzieht) erschienen.

„Ecrinautik" von The Real Ash ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30497-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

