Der kleine Eulenjunge Werner und sein großer Fußball-Traum – Spannende und humorvolle Geschichten

Eine kleine Eule hat in Angelika Hamm-Bonczeks „Der kleine Eulenjunge Werner und sein großer Fußball-Traum“ einen ganz besonderen Traum.

Werner, der kleine Eulenjunge, ist schon von klein auf der weltgrößte Fußballfan. Er schaut von einem Baum aus jedes Mal begeistert zu, wenn die Kinder aus Kickerhausen auf dem Fußballplatz trainieren oder gegen eine andere Mannschaft antreten. Dass es selbst bei den allerbesten Spielern nicht so richtig mit den Torschüssen klappt, weckt in Werner den sehnsüchtigen Wunsch, ihr Trainer zu werden. Als sein Onkel aus Brasilien die Familie besucht, erzählt er Werner von den Kindern und den Torschuss-Trainer-Eulen in Brasilien. Ihr großes Geheimnis darf er aber nur mit seinem Neffen teilen, wenn er ihm eine Frage beantwortet, die überraschenderweise gar nichts mit Fußball zu tun hat. Wird es Werner gelingen, ihm die richtige Antwort zu geben und seinen Traum wahr werden zu lassen?

Das schön gestaltete Buch „Der kleine Eulenjunge Werner und sein großer Fußball-Traum“ von Angelika Hamm-Bonczek ist für fußballbegeisterte Mädchen und Jungen ab acht Jahren, die gerne mitfiebern, lachen und träumen. Die ebenso spannende wie gefühlvolle Geschichte wird durch humorvolle Szenen aufgelockert und wird jungen Lesern (bzw. Zuhörern) sehr viel Lesepass schenken. Die Geschichte der kleinen Eule ist nicht nur unterhaltsam, sondern vermitteln den Kindern auch eine wichtige Botschaft: Man sollte seine Träume nie aufgeben, auch wenn sie eventuell ein wenig ungewöhnlich sind.

