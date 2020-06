Auf Anholt schieten die Möwen Lila – Kleine Geschichten vom Leben an Bord, auf dem Weg nach Anholt.

Mit „Auf Anholt schieten die Möwen Lila“ veröffentlicht die begeisterte Seglerin Gisela Ernst ihre Gedanken und Erlebnisse, die während vieler schöner und aufregender Jahre auf dem Wasser entstanden.

Schon als Kind entdeckte die Autorin ihre Leidenschaft für das Segeln, da sie ihre Sommerferien stets auf einem Campingplatz an der Ostsee verbrachte. Auf einem Dickschiff begeisterte sie ihr Vater dann mit seiner Segelphilosophie. Damals riet er ihr, sich den Kurs, die Wellen und die Segel anzuschauen und dann nach Gefühl zu steuern. Auf diese Weise kommt man zwar nicht unbedingt an sein Ziel, doch die Autorin segelt noch heute nach diesem Credo.

Mit viel Freude an diesem Sport verbrachte Ernst in den vergangenen Jahren zahlreiche Wochenenden, Ferien und später Urlaube auf dem Wasser. Gemeinsam mit ihrem Vater unternahm Gisela Ernst zahlreiche Touren, zunächst auf einer Jolle. Später kaufte die Familie dann eine Segelyacht. Schließlich erfüllte sie sich ihren Traum, vier Monate am Stück zu segeln. Auf ihren Reisen fuhr sie mit ihrem Boot an schöne Ankerplätze und gemütliche Häfen, doch immer noch fehlen viele Häfen in ihrem Logbuch. In ihrem kurzen Buch erzählt die Autorin von ihren Erlebnissen auf Nord- und Ostsee.

„Auf Anholt schieten die Möwen Lila" von Gisela Ernst ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05109-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

