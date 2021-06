Als wär’s in 1001 Nacht – Abenteuerliche Autobiografie

Max Göldi nimmt die Leser in „Als wär’s in 1001 Nacht“ auf seine erlebnisreichen Arbeitseinsätze in verschiedenen Ländern mit.

Der junge Max Göldi findet das bequeme Leben im „Alten Kontinent“ wenig herausfordernd und sehnt sich nach Abenteuern in fremden Ländern. Beim weltweit tätigen Schweizer Technologiekonzern Brown, Boveri & Cie. findet er seinen Traumjob, bei dem er als Techniker in Entwicklungsländern eingesetzt wird. Max Göldi nimmt die Leser in seiner spannenden Autobiografie mit auf seine erlebnisreichen Arbeitseinsätze in den Irak, den Oman, nach Saudi-Arabien, Algerien und Pakistan, wo er von 1980 bis 1985 tätig war. Die Arbeit führt ihn ins wilde Kurdistan und zu antiken Stätten im Irak, zu traumhaften Sanddünen und weitläufigen, öden Landschaften in der algerischen Sahara. Er beschreibt die geschäftige Metropole Karatschi und das Stammesgebiet der Paschtunen im Karakorum-Gebirge Pakistans, wo in malerischen Bergdörfern die Zeit stehengeblieben ist.

Die Leser begleiten Max Göldi in „Als wär’s in 1001 Nacht“ in viele weitere Orte und Gebiete, treffen dabei auf interessante Menschen und erfahren Faszinierendes über lokale Sitten und Gebräuche. Es ist auch eine Reise in eine Zeit ohne Satelliten-TV, E-Mail, Mobiltelefon, Internet und GPS. Der Text ist durch viele eindrückliche Farbfotos ergänzt und erlaubt den Lesern eine Art Kurzurlaub mit Bildungsreise-Gefühl vom eigenen Sofa aus.

„Als wär's in 1001 Nacht" von Max Göldi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29049-5 zu bestellen.

