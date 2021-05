BURN über Nacht weltberühmt – Abenteuerliches Jugendbuch

Berthold Kuhne liefert Lesern ab 10 Jahren mit „BURN über Nacht weltberühmt“ ein spannendes Leseabenteuer.

Es beginnt alles damit, dass der zwölfjährige Timo die Haustür aufmacht und bald darauf ein Irokese mit knallblauen Haaren im Wohnzimmer steht. Es konnte niemand ahnen, dass dies der Anfang eines riesigen Abenteuers sein würde. Er interessiert sich für das Zimmer unterm Dach, das die Familie vermieten will. Er zieht auch sofort ein. Bald darauf tauchen noch ein paar schräge Typen auf und sie gründen eine Rock-Band, die auf einen Schlag weltberühmt wird. Timo verknallt sich in Anna, die neu in seiner Klasse ist. Die beiden werden Geheimnisträger und dürfen mit BURN auf große Reise gehen. Leider ist Jack Oberschwein auch mit dabei.

Das Leseabenteuer „BURN über Nacht weltberühmt“ von Berthold Kuhne eignet sich für Leser ab 10 Jahren und beweist, dass Lesen alles andere als langweilig ist. Der Autor lebt mit seiner Familie in München und ist Deutschlehrer von Beruf, wodurch er viel Kontakt zu Kindern und Jugendlichen hat. Für das Goethe-Institut hat er einige Jahre in Japan verbracht. Sein Roman rund um die Abenteuer von Timo ist der erste Roman, den er via tredition veröffentlicht und verspricht jugendlichen Lesern viel Lesespaß.

„BURN über Nacht weltberühmt“ von Berthold Kuhne ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29080-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

