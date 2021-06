KitaFix-Rahmenplan „So ein Müll!“ – Geschichten, Spiele und mehr rund um Altpapier, gelbe Tonne & Co.

Kinder lernen dank Sandra Plhas „KitaFix-Rahmenplan „So ein Müll!““ Wissenswertes rund um das Thema Müll.

Die Menschen produzieren jedes Jahr Millionen Tonnen Müll. Trotz der verschiedenen Recycling-Optionen findet nur ein geringer Teil davon den Weg zum Recycling. Um die Umwelt zu schützen, ist es wichtig, schon die Kleinsten für den richtigen Umgang mit Wertstoffen und Müll zu sensibilisieren – und das kann sogar Spaß machen. Eine sorgsame Mülltrennung, Umwelterziehung aber auch das Thema „Lebensmittelverschwendung“ gehören zu einem gesunden Umweltbewusstsein dazu.

In Kindertageseinrichtungen eignet sich eine spielerische Herangehensweise an das Thema. Wer die Kinder von Anfang an für Mülltrennung begeistert, der erleichtert sich und den Kindern den Einstieg in ein recht komplexes Themengebiet. Damit die Kinder ein erstes Gefühl für Müllvermeidung und Abfalltrennung entwickeln, fängt dieser Lehrplan bei den Kindern zu Hause an. Die meisten Kinder kennen bereits die verschieden farbigen Mülltonnen oder gelbe Säcke. Wissen sie aber, welchen Zweck sie erfüllen?

Die Kinder entdecken zusammen mit ihren Erziehern und dem Plan in „KitaFix-Rahmenplan „So ein Müll!““ von Sandra Plha, wo im Haushalt Müll entsteht und wie man ihn verringern oder sogar ganz vermeiden kann. Das Buch kann nicht alle lokalen Unterschiede bezüglich der Mülltrennung und -Sammlung berücksichtigen, deswegen müssen die Anwender des Lehrplans dies bei ihrer Vorbereitung berücksichtigen. Dieser Themenschwerpunkt umfasst einen Zeitraum von 4-6 Wochen und ist am besten für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geeignet. Für jüngere Kinder sind die Lektionen einfach anpassbar.

„KitaFix-Rahmenplan „So ein Müll!““ von Sandra Plha ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30553-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

GRUNDUM Immobilien – schon seit 2 Jahren der Immobilienmakler in Bingen