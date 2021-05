KitaFix-Rahmenplan „Mit Kneipp groß werden“ – Aktivitäten für Kindergartenkinder

Kindern kann mit Sandra Plhas „KitaFix-Rahmenplan „Mit Kneipp groß werden““ eine gesunde Lebensweise spielerisch näher gebracht werden.

Viele Kinder kennen und erleben heutzutage kaum noch die Basis für gesundes Aufwachsen. Ernährung, Bewegung, Lebensordnung, natürliche Reize, Kräuter- und Heilpflanzen sind im Alltag der meisten Kinder weit nach hinten gerückt und die Ernährung ist oft einseitig und ungesund – genauso wie die der Eltern! Bewegung wird durch modernen Medienkonsum eingeschränkt und Hektik, Stress und Zeitnot bringen das seelische Gleichgewicht aus dem Lot. Moderne Medikamente lassen uns natürliche Heilpflanzen vergessen. Das Projekt, das in diesem Buch vorgestellt wird, kann verwendet werden, um Kindern eine gesunde Lebensweise spielend näher zu bringen und der Gesundheit wieder eine zentrale Rolle zukommen zu lassen. Auch Erwachsene können dabei einiges mit lernen.

Das Konzept von Sebastian Kneipp wird in den Lesern in dem Buch „KitaFix-Rahmenplan „Mit Kneipp groß werden““ von Sandra Plha verständlich vorgestellt. Es basiert auf dem klassischen Naturheilverfahren mit seinen fünf Elementen: Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter, Lebensordnung (innere Balance). Jedes Buch aus der KitaFix-Rahmenplan Reihe liefert den Lesern eine äußerst umfangreiche und flexible Ideensammlung und Anleitung zu dem jeweiligen Thema. Die Reihe richtet sich an eine breite Interessengruppe: Angefangen bei interessierten Eltern, über Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen in Ausbildung, Berufsanfängerinnen, erfahrene Fachkräfte bis hin zu Bildungseinrichtungen.

„KitaFix-Rahmenplan „Mit Kneipp groß werden““ von Sandra Plha ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28669-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Cardiol Therapeutics gibt eine „Bought Deal“-Platzierung im Wert von 15 Millionen Dollar bekannt Dreh auf Vollgas, Leben! – Inspirierender Erfahrungbericht