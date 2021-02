Klara Klawitter – Ein fröhliches Buch für Klein und Groß

Die Leser lernen in Annette Kraußes „Klara Klawitter“ ein Mädchen, das nicht gerne aufräumt, kennen.

Klara ist vier Jahre und acht Monate alt – auf die acht Monate legt sie auch besonderen Wert! Sie ist ein lustiges und aufgeschlossenes Kind und lädt die Leser dieses neuen Buches auf einen Ausflug in ihren abwechslungsreichen Alltag ein. Sie freut sich darauf, dass sie bald zu einem Vorschulkind werden wird und meistert jeden Tag mit Selbstbewusstsein und Mut. Sie lässt die Leser offen und ehrlich auch an ihren kleinen und großen Sorgen und ihrer kindlichen Fantasie teilhaben. Die Leser begleiten sie durch die Welt der Gefühle, des Glücks, aber auch der kindlichen Ängste. Sie schließen Klara direkt in ihr Herz und werden von der liebenswerten und einzigartigen Art des besonderen Charakters schnell verzaubert.

Die Geschichten, die in „Klara Klawitter“ von Annette Krauß aus den Augen der lustigen Protagonisten erzählt werden, geben sowohl jungen als auch älteren Lesern viele Gründe zum Schmunzeln und sorgen für viel Unterhaltung. Ideal sind die Geschichten auch zum gemeinsamen Lesen oder Vorlesen. Manche Kinder werden beim Lesen einige Fragen haben und dann ist es hilfreich, wenn ein Erwachsener dabei ist, um diese beantworten zu können. Junge Kinder werden die Geschichten ganz toll finden, denn sie werden sich selbst im Alltag von Klara erkennen und sich freuen, dass ein Kind wie sie der Held eines ganzen Buches sein kann.

„Klara Klawitter" von Annette Krauß ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21986-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

