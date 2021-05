Dreh auf Vollgas, Leben! – Inspirierender Erfahrungbericht

Roland Winterstein teilt in „Dreh auf Vollgas, Leben!“ die Geschichte eines Lebens, die sich wie ein Roman liest, aber vollkommen wahr ist.

Es geht in den leidenschaftlichen und humorvollen Geschichten in diesem neuen Buch um das Wollen zum Umsetzen, um das Weitergehen – und Durchgehen. Der Autor bezeichnet sich dabei nicht als einen Großmeister in Sachen Persönlichkeitsentwicklung nach Anleitung. Er sieht sich eher ein praktischer Hausmeister, der sich mit den leidigen Baustellen des Leben auseinandersetzt. Er zeigt den Lesern, dass sie im Leben wahrscheinlich weit weniger benötigen, als sie annehmen, und damit möglicherweise weit mehr erreichen. Sein Buch steckt voller lebensnaher Ratschläge und authentischen Geschichten, die zeigen, wie man im Leben wirklich glücklich wird.

Das Buch „Dreh auf Vollgas, Leben!“ von Roland Winterstein ist ein authentischer und unterhaltsamer Erfahrungsbericht für alle, die es wirklich wissen wollen. Das Buch beinhaltet zahlreiche private Fotos und Belege. Der Autor ist ein Exbeamter, Extremsportler, vielfach gelobter Film- und Fernsehmacher und Theaterautor, in seinen eigenen Augen zu wenig gelobter Vater, Privatier, Kolumnist, zeitweise ausgewanderter Inselpoet und kreativer Kopf einer millionenschweren Figur, die Deutschland überrollte und Kinder wie Eltern in den Wahnsinn trieb.

„Dreh auf Vollgas, Leben!" von Roland Winterstein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29370-0 zu bestellen.

