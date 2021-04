KitaFix-Rahmenplan „Ich erkläre dir mein Zuhause“ – Pädagogische Projektplanung

Kindliche Fragen können durch Sandra Plhas „KitaFix-Rahmenplan „Ich erkläre dir mein Zuhause““ gemeinsam mit den Kindern bearbeitet werden.

Dieses neue Buch widmet sich einem Thema, welches das unmittelbare Lebensumfeld der Kinder betrifft und sich ideal für Projektwochen eignet. Alle Kinder wohnen in einem Haus oder einer Wohnung; zusammen mit Mama und/oder Papa, mit Geschwistern und vielleicht sogar Tieren. Daraus ergeben sich die unterschiedlichsten Fragen, wie z.B.: Wohnen denn alle Menschen gleich? Sehen alle Häuser auf der Welt genau gleich aus oder gibt es da Unterschiede? Wie entsteht eigentlich so ein Haus? Wie kommt denn das Wasser in den Wasserhahn oder der Strom in die Steckdose? Warum muss ich im Winter nicht frieren? Diese kindlichen Fragen können durch dieses Projekt gemeinsam mit den Kindern bearbeitet werden.

Das Buch „KitaFix-Rahmenplan „Ich erkläre dir mein Zuhause“ von Sandra Plha bietet eine Auswahl an Möglichkeiten, Sachwissen zu vermitteln, Sprache zu fördern, Sozialkompetenz zu erweitern, Denkanstöße zu geben, Feinmotorik zu trainieren und Freude an der Bewegung zu fördern. Dieses Projekt eignet sich für Kinder von 2-6 Jahren. Die Autorin empfiehlt für dieses Thema einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Das Buch richtet sich an eine breite Interessengruppe und eignet sich ideal zum Heraussuchen von den Teilen, die für sie besonders interessant sind, und zur einfachen, praktischen Umsetzung.

„KitaFix-Rahmenplan „Ich erkläre dir mein Zuhause"" von Sandra Plha ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25407-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

