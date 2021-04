Der Traum des Affenkönigs – Ein Yoga-Buch für Kinder

Arzu Ablasser macht mit „Der Traum des Affenkönigs“ Yoga auf verständliche und unterhaltsame Weise für Kinder zugänglich.

Die Yogalehrerin Mirabai begrüßt die Leser am Anfang dieses Buches für Kinder, die ein Interesse an Yoga haben (oder deren Eltern hoffen, dass sie ein Interesse entwickeln). Sie begleitet die Kinder auf der Entdeckungsreise und bringt ihnen alles bei, was sie vorerst über Yoga wissen sollten, z.B. dass es ihnen dabei helfen kann, besser mit Wut oder Traurigkeit umzugehen. Yoga hat für Kinder nämlich viele positive Effekte: mehr Konzentration, mehr Selbstbewusstsein, mehr Körpergefühl. Mirabai erzählt kindgerecht von den Ursprüngen des Yoga und zeigt den Kindern anhand der Geschichte des Affenkönigs, wie sie die einfachen Yoga-Positionen zu Hause nachmachen können. Das Buch beinhaltet viele farbige Abbildungen, inklusive Anfangsentspannung, Konzentrationsübung und einer Fantasiereise zum Abschluss.

Auf den 40 Seiten des farbenfrohen Buchs „Der Traum des Affenkönigs“ von Arzu Ablasser finden junge Leser die Motivation und Inspiration mit Yoga zu beginnen. Das Buch eignet sich auch ideal zum Vorlesen für Kinder ab vier Jahren, vor allem, wenn die Kinder gerne gleich direkt mitmachen möchten. Die Autorin ist seit 2001 ausgebildete Yogalehrerin und unterrichtet sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene. Nach 20 Jahren Erfahrung hat sie sich dazu entschlossen, ein Yogabuch für Kinder zu schreiben. Sie hat Freude daran, Yoga zu vermitteln, sowohl persönlich, als auch wie in diesem Fall über ein Buch.

