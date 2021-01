Pepe und seine Freunde – Tolles Buch für wissensdurstige Kinder

Das Lernen wird in Elke Salbs Kinderbuch „Pepe und seine Freunde“ zum Spaß und wird junge Leser begeistern.

Pepe ist ein wunderschöner grün-gelber Wellensittich, der bei seiner Freundin Martina lebt und es dort wirklich gut hat. Eine Begegnung mit einem wilden Vogel stimmt ihn nachdenklich, denn den Vögeln da draußen geht es gerade jetzt – im Winter – nicht so gut. Er hat dann jedoch eine Idee und seine Freundin Martina hilft ihm bei der Umsetzung. Der ersten Geschichte in diesem Band folgt dann auch ein Rezept und eine Anleitung, die Kinder mit ihren Eltern selbst verwenden können, um wie Pepe und Martina den wilden Vögeln einen Gefallen zu tun. Jede der darauf folgenden Geschichten stillt den Wissensdurst von Kindern auf unterhaltsame, aber oft auch praktische Weise, denn wer Gelerntes praktisch umsetzen kann, der wird das Gelernte so schnell nicht wieder vergessen. Die Geschichten regen Jung und Alt an, gemeinsam Zeit zu verbringen, um sich mit den Inhalten des Buches auseinander zu setzen.

Die charmanten Geschichten in dem hübsch illustrierten Kinderbuch „Pepe und seine Freunde“ von Elke Salb waren ursprünglich gedacht, um der Tochter der Autorin bei ihrer Ausbildung zu helfen. Durch sie sind diese kleinen Geschichten mit dem Ziel Kindern die Welt ein wenig verständlicher zu machen entstanden. Die Inhalte der Geschichte sind zwar einfach und

fröhlich, aber vermitteln jungen Lesern auch eine Menge an nützlichen und wissenswerten Informationen.

„Pepe und seine Freunde" von Elke Salb ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18600-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

