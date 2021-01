Geheimakte Covid-19 – Kritische Gedanken zum Einfluss der Corona-Krise

Frank Franken untersucht in „Geheimakte Covid-19“ wie ein Virus die Gesellschaft verändert.

Das Corona-Virus hat Einfluss auf das Leben aller Menschen in Deutschland und anderen Ländern. Der Virus wird, ähnlich wie die Grippe, auch in der Zukunft weiterhin ein treuer Begleiter der Menschheit sein. Der Autor stellt die Frage, was jedoch gerade politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich in Deutschland geschieht. Wird das Grundgesetz gerade massiv ausgehebelt, um politische Interessen voranzutreiben, die nicht im Sinne der Bevölkerung sind? Werden, unter dem Deckmantel von Covid-19, in Europa neue politische Strukturen geschaffen, die die EU-Staaten noch mehr in die Abhängigkeit der Europäischen Union treiben sollen? Der Inhalt dieses Buches beschäftigt sich nicht nur mit dem Corona-Virus, sondern dem Missbrauch der Pandemie/ Epidemie um die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Elite durchzusetzen.

Darüber hinaus wird in dem kritischen Buch „Geheimakte Covid-19“ von Frank Franken aufgezeigt, wie Europa mit Hilfe der Pandemie verändert werden soll, wie ein Überwachungsstaat leise etabliert wird und ein Welt-Impf-Programm eingeführt werden soll.

Manches mag den Lesern zu Beginn wie Verschwörungstheorie anmuten. Wenn sie jedoch die politische und gesellschaftliche Entwicklung mit ihren Restriktionen für die Bevölkerung betrachten, so ist der Inhalt dieses Buches weit entfernt von Verschwörungstheorien, sondern bringt die Tatsachen auf den Punkt.

„Geheimakte Covid-19“ von Frank Franken ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18967-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Agile Business Kommunikation mit Telefon + E-Mail – S&P Online Lehrgang Pepe und seine Freunde – Tolles Buch für wissensdurstige Kinder