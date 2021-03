Die Corona-Häschen – Eine Geschichte für Kindergartenkinder.

Zwei Häschen müssen in Ursula Leitls „Die Corona-Häschen“ lernen in einer sich schnell verändernden Welt zu leben.

Die beiden Häschen Nico und Lassi verstehen die Welt nicht mehr. Die Corona-Krise verändert ihre Umgebung komplett. Es beginnt alles damit, dass ein aufgeregter Schwarm von Schwalben die Nachricht über eine sich schnell ausbreitende Krankheitswelle bringen. Lassis Vater beginnt damit, alles zu hamstern, was er finden kann – sogar Stroh! Die ganze Welt scheint um die Häschen herum verrückt zu werden und die Felder sind auf einmal leer. Die Häschen lernen, wie der Virus sich verbreitet und was sie selbst tun können, um sich selbst und die anderen Lebewesen in ihrem Umfeld dafür zu schützen.

Das schön gestaltete Buch „Die Corona-Häschen“ von Ursula Leitl erklärt Kindergartenkindern auf einfache Art und Weise, was in der Welt aufgrund der Pandemie geschieht, wie sich Kinder (und Erwachsene) am besten verhalten sollen und warum eine Isolation wichtig ist. Gleichzeitig soll es Ängste nehmen und Mut machen, aus der Krise das Beste zu machen und der Situation positiv entgegen zu treten.

„Die Corona-Häschen" von Ursula Leitl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25962-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

