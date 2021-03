Magie der Asche – Spannender Liebesroman

Michaela Webers Protagonistin hat in „Magie der Asche“ den Verdacht, dass sie nicht ganz so menschlich ist, wie sie bisher angenommen hatte.

Als Mia es in ihrer unglücklichen Beziehung nicht mehr aushält, trennt sie sich vom Vater ihres Sohnes. Dieser ist jedoch mit der Trennung nicht einverstanden und übt Rache. Der mysteriöse Jake rettet die schwer verletzte Mia und weicht von da an nicht mehr von ihrer Seite. Bei ihm fühlt sich Mia wieder wohl und sicher, doch Jake hat ein Geheimnis, das Mia nach und nach lüftet. Es wird Mias Ex klar, dass er an Mia nicht mehr herankommt – und kommt auf eine andere Idee: Er entführt kurzerhand ihren gemeinsamen Sohn und Mia begibt sich auf eine gewagte Rettungsmission. Das Gefühl, anders zu sein und nicht ganz so menschlich wie sie dachte, wird dabei immer stärker.

Die Leser und Mia stellen sich in „Magie der Asche“ von Michaela Weber die Frage, wer Mia wirklich ist und wie Jake damit verbunden ist. Dieser spannende Roman ist das erste Buch der im Jahr 1979 in der Steiermark geborenen Autorin. Sie lebt seit 2001 mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen im Burgenland. Sie arbeitete als Floristin, bis sie einen Job als Verkäuferin in einem Geschenkeshop gefunden hat, in dem sie noch immer so gerne wie am ersten Tag arbeitet. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie. Sie liest gerne und hat schon einige Regale mit Büchern gefüllt.

„Magie der Asche" von Michaela Weber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24682-9 zu bestellen.

