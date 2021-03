Dein persönliches Potenzial – Anleitungen zur Magie des Glücklichseins

Die Leser lernen in Bernhard Lohmöllers „Dein persönliches Potenzial“, worauf es wirklich ankommt, wenn man glücklich sein möchte.

Jeder Mensch will glücklich sein und ohne Sorgen durch das Leben schreiten. Doch oft steht er sich dabei selbst im Weg. Glücklicherweise hat der Autor dazu etwas zu sagen und teilt seine Einsichten hier mit den interessierten Lesern. Auf der Grundlage gezielter Bewusstseinsausrichtung als Selbst- und Weltsteuerung wird den Lesern in diesem neuen Buch der Zugang zum persönlichen Glück erläutert. Sie lernen, wie sie ihr Leben authentisch programmieren und glücklich leben. Der zentrale Ansatzpunkt ist die Anleitung zum persönlichen Selbstentwurf des menschlichen Bewusstseins mit vielen Beispielen für die alltägliche Lebensausrichtung. Der Selbstentwurf des Menschen bestimmt in den Augen des Autors die Wahrnehmung der Welt. Selbst und Welt gehen ineinander über.

Das anregende Buch „Dein persönliches Potenzial“ von Bernhard Lohmöller ist ein Werk, welches trotz philosophischer Begriffe allgemein verständliche Schilderungen und Anleitungen zum Glücklichsein präsentiert. Es ist ein Werk, welches den Zusammenhang von Weltgeschehen und individueller Bewusstseinsarbeit auf neuer, wirksamer Verständnisgrundlage deutlich macht. Der Autor ist seit 40 Jahren auf internationaler Ebene als Trainer in der Erwachsenenbildung tätig. In den letzten Jahren konzentriert sich seine Arbeit auf angewandtes NLP mit Praxisanleitungen zu den Themen „Philosophie des Glücks für den Alltag“, „Magie des Glücklichseins“ und „Das persönliche Erfolgspotenzial“.

„Dein persönliches Potenzial“ von Bernhard Lohmöller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20318-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

