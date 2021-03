Kinderwunsch und was die Seele sagt – Erfahrungsberichte und Hilfestellungen

Mag. Bea Reinisch will mit ihrem Buch „Kinderwunsch und was die Seele sagt“ Menschen, die ungewollt kinderlos sind, zur Seite stehen.

Der Wunsch nach einem Kind gehört für so manchen Menschen zu den intensivsten Sehnsüchten, die er oder sie im Leben erleben kann. Männer sind in in ihrer Kinderwunschgestaltung biologisch begünstigt, während Frauen sich ihren biologischen Grenzen oft schmerzhaft bewusst sind. Doch für beide Geschlechter kann es Probleme geben, die verhindern, dass ein Kind empfangen werden kann, obwohl die Medizin in den vergangenen Jahrzehnten immense Fortschritte im Thema Kinderwunschbehandlung erzielt hat. Die ungewollte Kinderlosigkeit kann für einen Menschen ein krisenhaftes Ereignis sein. Die Erkenntnis, dass man selbst keine Kinder bekommen kann, ist häufig ein langer und schmerzhafter Prozess. Sowohl Männer als auch Frauen stellen dadurch ihr Selbstbild, ihren Wert und ihre Identität in Frage.

Mit dem Sachbuch „Kinderwunsch und was die Seele sagt“ von Mag. Bea Reinisch erhalten die Leser viele Einblicke in das große Thema Kinderwunsch und Kinderlosigkeit. U.a. erzählen Betroffene in Interviews ihre persönlichen Erfahrungen. Die Leser erfahren durch dieses Buch, dass sie nicht alleine sind und erhalten dadurch eine Art Bewältigungshilfe. In diesem Buch geht es auch um die verschiedenen Stadien während eines unerfüllten Kinderwunsches und seiner Behandlung, um die Bedürfnisse der menschlichen Seele während dieses Prozesses und um das, was für ein Paar wichtig ist, damit die Beziehung innig bleibt und an der Herausforderung sogar noch wächst.

