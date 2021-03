Kinder, die im Dunkeln spielen – Unheimliche Geschichten

Daniel Kasper lädt die Leser in „Kinder, die im Dunkeln spielen“ in die Welt von Kindern, die voller Zauber und Schrecken steckt, ein.

Verschiedene Kinder begegnen in den sieben Geschichten dieser neuen Sammlung Geschöpfen, die auf finsteren Treppen lauern, vom Grund alter Schwimmbäder glotzen oder die geblümte Hölle greiser Menschen bevölkern. Wer sich hierbei den Glauben an Märchen bewahrt, bleibt vielleicht bei Verstand. Denn die Kindheit ist voller Zauber und Schrecken. So treffen die Leser in der ersten Geschichte auf zwei Brüder, die eine erschreckende Begegnung mit einer Frau, die eventuell eine Hexe ist, machen. Am Ende der Geschichte ist nichts mehr so, wie es einmal war. Die Protagonisten der Geschichten sind Kinder, allerdings sollten junge Kinder diese Geschichten aufgrund des Inhalts nicht unbedingt lesen.

Die Kinder in den spannenden Grusel- und Horrorgeschichten in der Sammlung „Kinder, die im Dunkeln spielen“ von Daniel Kasper führen die Leser durch Abenteuer, die man so schnell nicht vergessen wird. Der Autor, Jahrgang 1976, wuchs am Rand des Westerwalds auf. Nach dem Design-Studium schrieb und zeichnete er für eine Dortmunder Zeitung. Seine Geschichte „Vom Dunkelkind“ wurde ins Lehrprogramm Deutschlands größter Autorenschule aufgenommen. Er lebt zusammen mit seinen drei Kindern in Dortmund.

„Kinder, die im Dunkeln spielen" von Daniel Kasper ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-2687-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

