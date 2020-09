Spielen mit Kindern – Spiele für Kinder von 1 bis 6 Jahren

Eltern erhalten in dem neuen Buch von ElternLeben.de „Spielen mit Kindern“ Anregungen zum gemeinsamen Spiel mit ihren Kindern.

Kinder lieben das Spielen und fragen immer wieder nach mehr. Anstatt dies nervend zu finden, sollten Eltern diesen Spaß unterstützen und auch oft selbst daran teilnehmen, denn spielend erwirbt ein Kind zentrale Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Kreativität, Kommunikation, Empathie, Konfliktfähigkeit, Gemeinschaftsgefühl und den Umgang mit Misserfolgen. Im „freien Spiel“ beschäftigt sich ein Kind mit dem, was seinen Interessen entspricht. Spielen ist eine wichtige Grundlage für eine gesunde Entwicklung, die Eltern auf jeden Fall fördern sollten.

Das Handbuch „Spielen mit Kindern“ von ElternLeben.de gibt einen tieferen Einblick ins kindliche Spiel und dessen Bedeutung. Es bietet praktische Tipps und Spielideen und ist praktischerweise nach Alter geordnet, so dass die Eltern schnell die passenden Spiele für ihr eigenes Kind finden können. ElternLeben.de hat via tredition auch weitere Bücher, die Eltern den Alltag mit Kind vereinfachen sollen, heraus gebracht. In diesen Büchern werden übliche Probleme angesprochen und auf verständliche Weise gelöst.

„Spielen mit Kindern“ von ElternLeben.de ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11294-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

