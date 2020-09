Ernährung für Babys im 1. Lebensjahr – Das Fütter-ABC für Babys

ElternLeben.de macht Eltern mit „Ernährung für Babys im 1. Lebensjahr“ das Füttern des Babys ein wenig einfacher.

Ein Baby macht bereits im ersten Lebensjahr immer wieder neue Entwicklungsschritte. Es wächst schnell und dafür braucht es die richtigen Nährstoffe. Viele Eltern machen sich zu dieser Zeit Gedanken darüber, ob sie auch wirklich alles richtig machen, denn immerhin verändern sich in dieser Zeit in der Ernährung die Bedürfnisse und Vorlieben rasant. Von der ausschließlichen Milchernährung durch Stillen oder Flaschennahrung, über die Beikost bis hin zur Familienkost – all dies findet im ersten Lebensjahr statt und kann zu Verwirrung führen. Diese frühe Ernährungsphase prägt das Essverhalten des Kindes für viele Jahre.

Daher ein Buch wie „Ernährung für Babys im 1. Lebensjahr“ von ElternLeben.de sehr zu empfehlen. Eltern sollte ausreichend Zeit und Mühe in die Ernährung ihres Babys investieren. Dieses Buch ist ein wertvolles Ernährungs-ABC und versorgt die Leser mit wichtigen Informationen und alltagstauglichen Tipps, die im ersten Lebensjahr des Nachwuchs sehr nützlich sein werden. Das Buch ist ein Teil der praxisnahen Baby-Reihe von ElternLeben.de.

„Ernährung für Babys im 1. Lebensjahr“ von ElternLeben.de ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11269-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

