Indexing mit Word – Ein Handbuch für Textprofis und Anfänger

Walter Greulich gibt den Lesern in „Indexing mit Word“ zahlreiche Ratschlägen zum Erstellen guter Register.

Register oder Indexe mit Word zu erstellen ist nichts Neues. In jedem besseren Word-Handbuch gibt es einen kurzen Abschnitt, in dem die Technik beschrieben wird. Doch in der Praxis scheitern die Anwender oft an Missverständnissen bzgl. der Handhabung der Indexing-Funktion, am befürchteten hohen Aufwand und nicht zuletzt am fehlenden Wissen zu den Grundlagen des Indexings.

Bisher existiert weder in deutscher noch in englischer Sprache ein Leitfaden zum Indexing mit Word. Diese Lücke will Walter Greulich mit seinem neuen Buch schließen. Der Autor schöpft aus seiner langjährigen Erfahrung als Lektor und Indexer sowie als Dozent zum Thema Indexing im Verband der freien Lektorinnen und Lektoren (VfLL) und der Gesellschaft für technische Kommunikation (tekom).

Das übersichtlich gestaltete Buch „Indexing mit Word“ von Walter Greulich ist Ratgeber und Nachschlagewerk für alle, die mit Word gute Register erstellen wollen: von Studierenden über Autoren, Redakteuren, Lektoren, Setzern und Layoutern bis hin zu Profi-Indexern. Darüber hinaus finden auch Verlage und Unternehmen Entscheidungshilfen zum optimalen Indexingverfahren sowie Anregungen dazu, wie der Schatz an Metadaten, den Indexe darstellen, für das firmeneigene Wissensnetz genutzt werden kann.

„Indexing mit Word“ von Walter Greulich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-8319-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

