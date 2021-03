10 Jahre Single – Wege aus langer Beziehungslosigkeit

Sabrina Neuerburg will mit ihrem Buch „10 Jahre Single“ zeigen, dass man auch nach langer Zeit die Hoffnung auf das Finden von wahrer Liebe nicht aufgeben sollte.

Wer nie den Richtigen getroffen hat, nicht wirklich bereit oder scheinbar schwer vermittelbar ist, der stellt sich nach langen Jahren des Single-Lebens die Frage, ob das eben einfach sein Schicksal ist. Vielleicht denkt man sich, dass man zu anspruchsvoll ist oder etwas mit einem nicht stimmt. Man sieht oft neidvoll mit an, dass sämtliche Freunde und Freundinnen heiraten und Familien gründen. Auch die Soziologin und Kommunikationstrainerin Sabrina Neuerburg war lange in dieser Situation und suchte in ihrer Not Hilfe bei gängigen Ratgeber- und Coaching-Angeboten, um festzustellen, dass diese Lösungsansätze für Langzeitsingles völlig ungeeignet waren. Sie gab nicht auf bis zu dem Punkt, an dem sie an der Beziehungslosigkeit zu zerbrechen drohte, was ihr Leben auf den Kopf stellte. Doch sie schaffte es.

Durch ihren persönlichen Heilungsprozess, den Sabrina Neuerburg in „10 Jahre Single“ beschreibt, lud sie sich die Liebe in ihr Leben ein. In diesem Buch berichtet sie ehrlich und authentisch von ihren vergeblichen Beziehungsversuchen, den merkwürdigen Erfahrungen mit der Liebes-Coaching-Szene und ihrem Weg aus der qualvollen Partnerlosigkeit. Und gibt so den Lesern, die selbst für mehrere Jahre keine Beziehung hatten und dies gerne ändern würden, nachvollziehbare Möglichkeiten an die Hand, ihr Leben zu verändern, Beziehung für möglich zu halten und sie zu leben.

„10 Jahre Single" von Sabrina Neuerburg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9845-2 zu bestellen.

