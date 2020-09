Stupid ways to die – Mit drei einfachen Schritten länger leben

In seinem neuen Gesundheitsratgeber „Stupid ways to die“ zeigt der Autor Marco Hahn, warum ein gesunder Lebensstil heute einfacher umzusetzen ist als je zuvor.

Viele Menschen verkürzen ihr Leben gekonnt durch schlechte Gewohnheiten. Dabei war es in der Geschichte der Menschheit noch nie so einfach, an Informationen zu gelangen. Jeder hat praktisch das Wissen der ganzen Welt in der Hosentasche. Und obwohl jeder weiß, dass ausreichend Bewegung, Wasser trinken und eine Reduzierung von Zucker zu einem langen Leben beitragen können, machen wir unbemerkt riesige Fehler, die uns Lebenszeit kosten. In seinem neuen Buch verrät der Autor drei einfache Tipps, die jeder unkompliziert und sofort in sein Leben integrieren kann. Und schon nach kurzer Zeit werden sich das Leben im Allgemeinen sowie die Gesundheit verbessern.

Das Buch ist humorvoll geschrieben und mit lustigen Karikaturen von Ralph Handmann angereichert.

Der Autor Marco Hahn wurde 1971 in Oldenburg (Niedersachsen) geboren und studierte Betriebswirtschaft in Frankfurt am Main. Einige Zeit arbeitete er in der Geschäftsführung international tätiger Elektronik-, Optik- und Beleuchtungsunternehmen. Zudem ist er ausgebildeter NLP Business Practitioner.

Neben dem Schreiben gehört das Reisen in ferne Länder zu seinen großen Leidenschaften. Sein Interesse an einer gesunden Lebensweise ist durch persönliche Erfahrungen und auf seinen Reisen verstärkt worden.

„Stupid ways to die“ von Marco Hahn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10122-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

