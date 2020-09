Keine Angst vor Schlafstörungen – Märchen, Mythen, falsche Heilsversprechen entlarven

Die Autorin Sabine Frisch gibt in ihrem neuen Ratgeber „Keine Angst vor Schlafstörungen“ Tipps zur Selbstreflexion und liefert einfache und praktische Lösungen für Schlafprobleme.

Die meisten Schlafstörungen können durch die Betroffenen selbst behoben werden, da sie auf einem falschen Schlafverhalten beruhen. Die Autorin erklärt in ihrem neuen Buch, warum Schlafen eine Lernaufgabe ist und wie man in Eigenregie wieder zu einem guten und erholsamen Schlaf kommt. Dazu müssen in einem ersten Schritt die alten, den Schlaf störenden Verhaltensweisen erkannt und schließlich aufgegeben werden. Ersetzt werden sie durch neue, schlaffördernde Verhaltensweisen, die schrittweise erlernt und trainiert werden müssen.

Zudem räumt die Autorin mit Hilfe von pragmatischen Informationen mit zahlreichen Märchen und Mythen rund um den Schlaf auf. Ihre Empfehlungen basieren auf den Ergebnissen moderner Schlafforschung sowie den Methoden des lösungsorientierten Coachings und der positiven kognitiven Verhaltenstherapie.

Sabine Frisch hat nach Abschluss einer Berufsausbildung an der Freien Universität Berlin Literaturwissenschaften studiert und später als Redakteurin für verschiedene Printmedien gearbeitet. Sie war viele Jahre in der Erwachsenenbildung, der Ausbildung Langzeitarbeitsloser und in der sozialen Arbeit tätig. Als Personal und Business Coach ist sie eine Vertreterin des lösungsorientierten Beratungsansatzes. Privat ist die Autorin verheiratet, Mutter zweier Kinder und lebt in Nordfriesland und im Mittelrheintal.

„Keine Angst vor Schlafstörungen" von Sabine Frisch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12461-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

