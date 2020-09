First Energy Metals findet in ausgewählten Stichproben aus seinem Konzessionsgebiet Kokanee Creek in der kanadischen Provinz British Columbia 43,69 Gramm Silber pro Tonne

Vancouver, B.C. (07. September 2020) – First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass aus den zuletzt im Konzessionsgebiet Kokanee Creek im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia durchgeführten Explorationsaktivitäten nun die Analyseergebnisse vorliegen. Die Explorationsarbeiten umfassten Schürfungen in historischen Mineralisierungszonen, obertägige Probenahmen und Kartierungen von Erzgängen und geologischen Strukturen. Aus verschiedenen Ausbissen und Mineralisierungszonen, die in den historischen Explorationsberichten erwähnt wurden, wurden 27 Stichproben aus der Gesteinsmasse entnommen. Die Ergebnisse deuten auf anomale Werte bei Silber, Kobalt, Wolfram und Zink hin. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich bei Stichproben um ausgewählte Proben handelt, die nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiets zulassen.

Wichtigste Ergebnisse (Einzelheiten siehe Tabelle 1):

– Die Silberwerte (Ag) sind in einem Bereich zwischen 0,19 Gramm pro Tonne (g/t) und 43,69 g/t angesiedelt; der Durchschnittswert von 27 Proben beträgt 7,95 g/t, sieben Proben liegen über 10 g/t und zwei Proben sogar bei 43,69 g/t.

– Die Goldwerte (Au) schwanken zwischen 0,006 g/t und 0,211 g/t, der Durchschnittswert beträgt hier 0,054 g/t.

– Die Zinkwerte liegen zwischen 29,3 ppm (parts per million) und mehr als 10.000 ppm (> 1 % Zn); drei Proben liegen über dem Nachweisgrenzwert der Labormethode von 10.000 ppm.

– Die Kobaltwerte (Co) liegen zwischen einem ppm und mehr als 2.000 ppm (> 0,2 %); eine Probe liegt über dem Nachweisgrenzwert der Labormethode von 2.000 ppm.

– Die Wolframwerte (W) reichen von unter 0,1 ppm bis zu über 100 ppm (> 100 ppm); eine Probe liegt über dem Nachweisgrenzwert der Labormethode von 100 ppm.

Die Proben wurden in den Räumlichkeiten von ACME Analytical Laboratories (Bureau Veritas), einem unabhängigen akkreditierten Labor mit Sitz in Vancouver (British Columbia), aufbereitet und analysiert. Die Aufbereitung und Analyse der Proben erfolgte unter folgenden Codes: PRP70-250 – Zerkleinerung, Aufspaltung und Vermahlung von 250 g Gesteinsmasse auf einen Siebdurchgang von 200 Mesh; AQ252_EXT 34 – Aufschluss mit Königswasser im Verhältnis 1:1:1, ICP-MS-Analyse (Ultratrace) von 30 g; FA430 – Gold/Blei-Flammprobe durch Fusion (Gold by Lead Collection Fire Assay Fusion), abschließende AAS von 30 g. Zur Qualitätskontrolle wurden dem Probenstrom außerdem zwei Feldduplikate beigefügt. Das Unternehmen hat das Labor beauftragt, die Proben mit Zink-, Kobalt- und Wolframwerten über dem Grenzwert einer weiteren Analyse zu unterziehen und dafür eine andere Methode anzuwenden, um exakte Werte zu erhalten.

Gurminder Sangha, CEO von First Energy Metals, meint dazu: Im Zuge der Explorationsaktivitäten bei Kokanee Creek wurde eine Reihe guter Ziele für ein nachfolgenden Arbeitsprogramm ermittelt. Im gesamten Konzessionsgebiet sind die Silberwerte außerordentlich hoch; zusätzlich haben uns eine Reihe von Proben mit Kobalt- und Wolframmineralisierung dazu bewogen, detaillierte Probenahmen in diesem Gebiet durchzuführen. Unser Team freut sich außerordentlich, ein vielversprechendes Silberkonzessionsgebiet zum Projektportfolio des Unternehmens zählen zu können und wir freuen uns schon darauf, das Gebiet in naher Zukunft weiter zu explorieren.

Während der Feldarbeiten im Konzessionsgebiet Kokanee Creek im Juli 2020 wurde eine Mineralisierungszone mit einer Abmessung von 2 Kilometer mal 500 Meter als Ziel ausgewählt; hier wurden im Zuge von historischen Bohrungen im Jahr 1997 vielversprechende Gold-, Silber-, Blei- oder Zinkmineralisierungen in geringer Tiefe ermittelt. In diesem Gebiet wurden im historischen Bohrloch KC97-02 (Azimut 052°/ Fallwinkel -45°) in einem 0,7 m breiten Abschnitt (7,0 – 7,7 m) ein Goldwert von 26,11 Gramm pro Tonne (g/t) und in einem 0,4 m breiten Abschnitt (21,8 – 23,2 m) ein Goldwert von 13,52 g/t durchteuft. Zusätzlich lieferten Gesteinsproben innerhalb der Zone einen Zinkwert von 3,54 Prozent (%), einen Goldwert von 4,22 g/t und einen Silberwert von 48,0 g/t. Eine Splitterprobe, die entlang der Straße gewonnen wurde, enthielt 0,3 % Zink auf 55 m und 2,26 g/t Gold auf 5 m.

Vorsorglicher Hinweis: Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Informationen aus der Datenbank der Regierung von British Columbia stammen und auf den folgenden Webseiten zu finden sind: www.mtonline.gov.bc.ca/mtov/home.do. (Evaluierungsberichte Nr. 25105 vom 30. Juni 1997 und Nr. 27749 vom 13. Mai 2005; Pressemeldung von Eagle Plains Resources vom 15. Mai 2013). Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Daten und Informationen wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens verifiziert. Die aktuellen Explorationsaktivitäten des Unternehmens sind Teil von mehreren Maßnahmen zur Verifizierung historischer Arbeiten und zur Auffindung neuer Ziele. Die historischen Ressourcen und die in den benachbarten Konzessionsgebieten veröffentlichten Fördermengen lassen nicht unbedingt auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen.

Afzaal Pirzada, P.Geo., der geologische Berater des Unternehmens, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects verantwortlich und hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.

Über First Energy Metals Limited

First Energy Metals Limited ist ein Junior-Ressourcenunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Edel- und Energiemetallen wie Lithium, Kobalt und Gold innerhalb seines Projektportfolios in Nordamerika beschäftigt. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, vielversprechende Technologie- und Edelmetallprojekte zu erwerben und zu erschließen. Das Unternehmen besitzt zurzeit eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Kobaltkonzessionsgebiet Phyllis in Ontario. Das Unternehmen hat kürzlich das Goldkonzessionsgebiet der Mine Scramble in Ontario sowie zwei Goldexplorationskonzessionsgebiete (die Goldkonzessionsgebiete Kokanee Creek und Independence) in der kanadischen Provinz British Columbia erworben. First Energy Metals Limited (vormals Agave Silver) wurde am 12. Oktober 1966 in der Provinz British Columbia gegründet. Die Stammaktien des Unternehmens werden unter dem Kürzel FE an der Canadian Securities Exchange (die CSE) gehandelt und notieren auch unter ASKDF an den US OTC Markets (Pink) sowie unter A2JC89 an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung “ zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung enthält Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen innewohnenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf solche Informationen verlassen.

Tabelle 1: Analyseergebnisse

ProbenStandort NAD MethodeFA430AQ252 AQ252 AQ252 AQ252 AQ253 AQ252 AQ252 AQ252 AQ252

ID 83

Zone 11

AnalysiAu Au Cu Zn Ag Ag Co Fe Ba W

ert

EinheitPPM PPB PPM PPM PPB PPM PPM % PPM PPM

MDL 0.0050.20 0.01 0.1 2 0.00 0.1 0.01 0.5 0.1

EastinNorthinTyp

g g

KK20-04900095496500Grab 0.0229.00 370.90>10000.15,03215.03 27.4 36.29 17 0.2

1R Sample 0

KK20-04900095496500Grab 0.02716.10 114.00>10000.43,69443.69 10 8.86 65.1 0.1

2R Sample 0

KK20-04898785496671Grab 0.04335.80 41.09 602.9 1,009 1.01 4.9 2.66 223.7 0.2

3R Sample

KK20-04897975496833Grab 0.02723.50 51.53 251 2,880 2.88 16.5 9.75 24.4 <0.1

4R Sample

KK20-04897745496867Grab 0.144146.0032.81 272.1 2,579 2.58 4 3.87 292 0.2

5R Sample

KK20-04900715496462Grab 0.01916.70 125.803359 12,19012.19 12.8 6.54 25.5 0.3

6R Sample

KK20-04901365496408Grab 0.0073.10 9.20 32.7 540 0.54 1.1 0.95 35.8 <0.1

7R Sample

KK20-04897395496924Grab 0.0159.80 145.59184 1,397 1.40 23.2 4.38 57.6 0.2

8R Sample

KK20-04898135496781Grab 0.04942.30 94.49 550.7 3,143 3.14 6.1 4.97 70 0.2

9R Sample

KK20-14898015496797Grab 0.01913.60 76.51 621 5,873 5.87 5.2 4.12 101.9 0.1

0R Sample

KK20-14898015496797Grab 0.02514.60 131.56949.5 6,294 6.29 6.6 5.65 37.8 0.5

1R Sample

KK20-14897985496604Grab 0.211374.507.70 215.5 1,078 1.08 1.9 3.43 396.9 2.3

2R Sample

KK20-14897615496872Grab 0.05446.10 131.50473.4 7,219 7.22 69.4 7.46 27.9 0.3

3R Sample

KK20-14897615496872Grab 0.04839.30 118.16459.3 5,938 5.94 20.1 5.95 35.4 0.2

4R Sample

KK20-14897495496913Grab 0.04944.30 84.05 230.8 6,231 6.23 70.2 6.02 27.4 0.3

5R Sample

KK20-14900195496887Grab 0.18534.10 1454.0>10000.43,68543.69 >2000.37.92 3.6 >100.0

6R Sample 1 0 0

KK20-14900195496887Grab 0.04631.60 811.27818.9 17,56417.56 475.8 29.22 3.1 3

7R Sample

KK20-14899885496958Grab 0.106111.8098.43 232.2 4,266 4.27 31.9 4.97 73.6 1

8R Sample

KK20-14899545497019Grab 0.0148.00 145.283333.7 6,875 6.88 33.1 4.89 24.6 0.2

9R Sample

KK20-24899275497140Grab 0.08474.40 56.64 1098.5 10,32410.32 6.4 3.46 81.1 0.4

0R Sample

KK20-24899275497140Grab 0.09884.10 54.99 825.1 12,00512.01 6.4 3.75 83 0.2

1R Sample

KK20-24900415497332Grab 0.0219.40 43.83 106.5 774 0.77 6.9 1.63 48.6 0.2

2R Sample

KK20-24899505497348Grab 0.0188.70 25.46 639.9 845 0.85 4.3 4.12 370.9 0.2

3R Sample

KK20-24890395495963Grab 0.0081.20 9.31 179.9 256 0.26 3.7 3.37 108.7 0.1

4R Sample

KK20-24889235496113Grab 0.095107.10141.06299.6 1,420 1.42 16.4 2.67 12.1 0.3

5R Sample

KK20-24891745496103Grab 0.0060.90 8.68 29.3 194 0.19 1 1.38 28.3 0.2

6R Sample

KK20-24899455496209Grab 0.0125.80 39.30 85.2 1,423 1.42 10.4 3.60 49.5 <0.1

7R Sample

Averag 0.05448.59 163.82 7,953 7.95 7.85 86.13

e

Hinweis: Die

hervorgehobenen Beispiele

sind

Feldduplikate

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

