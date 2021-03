Aus verborgenen Orten – Spannender Tatsachenroman

U.C. Ringuer entführt die Leser in „Aus verborgenen Orten“ in antike Ruinen und historisch wichtige Orte.

In den alten Ruinen wurde unter der Lava des Vesuvs ein Geheimnis verschüttet – doch nicht für immer, denn früher oder später kommen alle Geheimnisse wieder zum Vorschein. Doch welche Auswirkungen wird das alte Geheimnis haben? Die Leser erforschen dunkle Tunnel im Tuff und erfahren, dass ein Mord an einem Wissenschaftler geschehen ist. Wer hat ein so starkes Interesse an dem uralten Papyrus, dass er dafür über Leichen gehen würde? Was ist in dem alten Dokument beschrieben – und wer wird am Ende die Jagd nach dem Papyrus erfolgreich beenden?

Das kurzweilige Buch „Aus verborgenen Orten“ von U.C. Ringuer basiert auf wahren, historischen Begebenheiten und realen Schauplätzen, doch die Handlung selbst ist fiktiv. Die Autorin U.C. Ringuer kommt aus Deutschland, aber lebt heutzutage in Paris. Sie arbeitet im Bereich der Archäologie, weswegen ihre Beschreibungen in diesem Roman besonders authentisch erscheinen und den Lesern zugleich interessante Informationen über die Vergangenheit vermitteln.

„Aus verborgenen Orten" von U.C. Ringuer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20664-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

