Schnee auf Formentera – Spannender Kriminalroman

Harry Robson wird in „Schnee auf Formentera“ durch eine Zufallsbekanntschaft in einen gefährlichen Strudel gezogen.

Nachdem Harry mit Anfang 50 einen Nervenzusammenbruch hatte, krempelte er sein Leben total um. Er verkaufte all seine Habseligkeiten, und kaufte auf Formentera einem älteren Ehepaar ein kleines Reihenhaus aus den 70er Jahren ab. Er wollte einfach nur seinen Lebensabend in aller Ruhe auf Formentera verbringen. Doch urplötzlich gerät sein ruhiges Leben komplett aus den Fugen. Eine Zufallsbekanntschaft im Hafen von Ibiza, ein als kleines Abenteuer gedachtes Kennenlernen der unbekannten Schönheit Jessica, zieht den Autor in einen gefährlichen Strudel in dem es um Rauschgift, Mord, Sinnlichkeit und Liebe geht. Wäre da nicht Harry’s Freund Carlos, würde es für Harry ganz schlimm ausgehen.

Der autobiografische Kriminalroman „Schnee auf Formentera“ setzt die Geschichte von Harry Robson fort. In seinem ersten Roman („Das Mädchen da oben auf der Treppe“) berichtete der Autor von großer Liebe und steiler Karriere, aber auch von großen Enttäuschungen und Verrat. Sein zweites Buch klärt einen Mord auf, der sich auf der Ferieninsel Formentera ereignet hat. Es ist eines von den Büchern, dass die Leser erst aus der Hand legen werden, wenn sie das letzte Wort gelesen haben. Der Autor hat in seinem Leben viel gesehen und ist viel gereist. Seine Arbeit als Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Taxifahrer, Buchhalter und Programmierer hat ihn stark geprägt. Er lebt seit 2020 im Unruhestand.

„Schnee auf Formentera" von Harry Robson ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17910-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

