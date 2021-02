Das 7. Shakri – Spannender Unterwasser-Thriller

Die Leser tauchen in Andreas Dahses „Das 7. Shakri“ in ein aufregendes Unterwasser-Abenteuer in den Philippinen ein, das sie über Thailand bis nach Ägypten führt.

Max Schrödinger hatte seinen Philippinen-Urlaub ein wenig anders geplant. Was nicht auf dem Plan stand: zu einem gejagten Mann zu werden. Was eigentlich passieren sollte: ein paar gemütliche Tauchgänge. Doch genau mit diesen Tauchgängen fangen die Probleme an, denn beim Auftauchen während eines solchen Ausflugs muss Max feststellen, dass ausgerechnet sein Touristenboot von einer Gruppe schwerbewaffneter Männer gekapert wurde. Die Vergnügungsreise verwandelt sich in einen Horrortrip. Max wird von den Kidnappern dazu gezwungen, eine halbe Tonne Rauschgift aus einem versunkenen Boot zu bergen. Er erkennt, dass sein Leben in höchster Gefahr ist und macht sich unter Wasser davon. Dabei stößt er auf das Wrack eines vor langer Zeit gesunkenen Kriegsschiffs und darin auf ein geheimnisvolles kleines Objekt, das er an sich nimmt.

Von diesem Augenblick an scheint der Protagonistin des spannenden Romans „Das 7. Shakri“ von Andreas Dahse zum meistgejagten Mann auf den Philippinen zu werden. Seine einzige Chance scheint Sky zu sein, eine rätselhafte junge Thailänderin. Von ihr erfährt er, dass es sich bei dem gefundenen Objekt um ein uraltes Artefakt, dem eine schreckliche Macht innewohnt, handelt. Die Leser folgen Max auf einer actionreichen Jagd von den Philippinen über Thailand bis nach Ägypten. Bald muss Max erkennen, dass nicht nur sein Leben auf dem Spiel steht, sondern die Existenz der gesamten Menschheit. Doch kann er die Katastrophe aufhalten?

„Das 7. Shakri" von Andreas Dahse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22903-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

