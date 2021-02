RYU Apparel Inc. berichtet über Vertriebsvereinbarung mit Altitude-Sports, dem führenden kanadischen Sportbekleidungshändler

Vancouver, BC, Kanada – 26. Februar 2021 – /CNW/ – RYU Apparel Inc. – ryu.com/ (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft zur Lieferung seiner Produkte an den in Montreal ansässigen renommierten Einzelhändler Altitude-Sports – www.altitude-sports.com/ eingegangen ist.

Im Rahmen dieser bahnbrechenden Einigung, die entscheidend dazu beiträgt, in welche Richtung die neue Großhandelsstrategie des Unternehmens läuft, wird RYUs erstklassige Sportbekleidung auf nationaler Ebene von diesem Einzelhändler, in dessen Geschäften sowie Online-Stores vertrieben. Seit 1984 bringt Altitude-Sports die besten Sportmarken an den kanadischen Bekleidungskonsumenten.

Ich freue mich sehr über unsere Vertriebsvereinbarung mit Altitude-Sports, da sich RYU durch diese Beziehung stärker als nationale Marke in Kanada etablieren wird, bestätigte Cesare Fazari, CEO und Chairman von RYU. Der Vorzeige-Händler Altitude-Sports sowie Altitude-Sports.com ist ein erstklassiger kanadischer Sportbekleidungshändler, der Kanada seit über 35 Jahren mit hervorragender Ski-, Snowboard-, Outdoor- und Sportbekleidung versorgt. Die Marke war Kanadas erster eCommerce-Händler für Sportbekleidung und hat sich zu einem anerkannten Anbieter der weltweit renommiertesten Produkte und Marken entwickelt – darunter jetzt auch RYU Apparel.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt – RYU steigert die Leistung des Menschen.

Über Altitude-Sports

Altitude-Sports ist ein Internetshop, der sich sowohl auf hochwertige urbane als auch Outdoor-Mode spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Montreal boomt auf dem kanadischen Markt, denn es bietet mehr als 340 Marken an und hat über 130 Angestellte. Haltbarkeit, Stil und Komfort sind die wichtigsten Auswahlkriterien für die vom Unternehmen verkauften Produkte. Zusätzlich zur Haupt-Website Altitude-Sports.com besitzt das Unternehmen noch TheLastHunt.com, die einzige kanadische Website, die sich vollständig dem Discount-Verkauf von Funktionskleidung und Ausrüstung verschrieben hat. Außerdem gibt es noch Altitude-blog.com, ein Medien-Outlet für Produkttests, Einkaufsratgeber und Sport- und Reiseberichte.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU darstellen, wie z. B. Aussagen darüber, dass RYU Produkte in Europa oder dem UK verkaufen wird oder dass sich Markttrends fortsetzen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: (i) ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich Zustände, die sich aus der Unfähigkeit von RYU ergeben, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, die für den Abschluss der geplanten definitiven Vereinbarungen und darin festgelegter Zahlungen erforderlich sind; (ii) die Unfähigkeit von RYU, etwaige erforderliche Genehmigungen in Bezug auf die geplanten Vereinbarungen einzuholen, einschließlich Genehmigungen für die Ausgabe von RSU; und (iii) die Unfähigkeit, sein Geschäft wie erforderlich umzustrukturieren und zu transformieren. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

