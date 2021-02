Der Prinz unter dem Meer – Abenteuerliche und bittersüße Unterwasser-Romantasy

Karin S. Heigl verzaubert uns in „Der Prinz unter dem Meer“ mit einer verbotenen Liebe und einer magischen Unterwasserwelt.

Der neue Roman „Der Prinz unter dem Meer“ von Karin S. Heigl erzählt das Märchen von Kaiphas und Simonea. Es ist die Geschichte einer unsterblichen Liebe, aber hinterfragt auch die Bedeutung von Familie und wahrer Freundschaft. Im Verlauf des spannenden Märchens lernen wir Simonea, die Thronerbin des Farnreiches, kennen. Als diese auf den geheimnisvollen und dunklen Kaiphas trifft, entfaltet sich die gesamte Wucht einer Vorhersehung. Die verbotene Liebschaft wird entdeckt, der Feuerprinz unter das Meer verbannt. Dort folgt ihm bald ein düsteres Wispern. Was wird mit den beiden Liebenden geschehen? Was hat es mit der Seehexe auf sich und was hat der Älteste der Unterseeleute, der ehrwürdige Afantarius, zu verbergen?

Der epische Roman „Der Prinz unter dem Meer“, der uns in eine prächtige Unterwasserwelt führt, ist der spannungsreiche Debütroman von Karin S. Heigl, die bereits in ihrer Jugend mit dem Schreiben und Dichten anfing. Sie veröffentlichte bereits zahlreiche Gedichte, Märchen und Kurzgeschichten auf Deutsch, Englisch und Isländisch. Karin S. Heigl schreibt vor allem Lyrik sowie Dark Fantasy, Epische Fantasy und Romantasy. „Der Prinz unter dem Meer“ ist ihr Erstlingswerk.

Zu den größten Einflüssen der Autorin, die auch diesen Roman durchwehen, gehören die altnordische Literatur, mythopoetische High-Fantasy sowie expressionistische und naturromantische Dichtungen. „Der Prinz unter dem Meer“ ist ein aufregendes Stück Unterwasser-Romantasy für alle Liebhaber von umfangreichen, romantischen Fantasy-Geschichten, die sich zu recht als episch bezeichnen lassen. Taucht ein in eine faszinierende Unterwasserwelt voller Abenteuer und geheimnisvoller Charaktere.

„Der Prinz unter dem Meer“ von Karin S. Heigl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16676-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Platingruppenmetalle könnten 2021 durchstarten