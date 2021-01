Der himmlische Funke – Die abenteuerliche Geschichte der Nachrichtentechnik

Cord Christian Troebst schildert in „Der himmlische Funke“ spannend und allgemeinverständlich die Entwicklung der Kommunikation.

Wer heute die neusten Nachrichten wissen will, der schaltet einfach den Fernseher oder Computer an. Dank dem Internet sind Nachrichten und viele Informationen heutzutage mehr oder weniger jederzeit abrufbar. Doch in der Menschengeschichte war es nicht immer so einfach, auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu sein oder zu erfahren, wie es den Freunden oder Verwandten in einem anderen Ort oder gar anderen Land geht. Wie kommunizierten Menschen vor 50 Jahren? Vor 100 Jahren? Vor 1000 Jahren? Und wie sah es aus, als die Menschen noch keinerlei Technologie hatten? Wer sich für diese Frage interessiert, der kann in diesem neuen Buch alles über die Geschichte der Kommunikation von der Buschtrommel, den „Bryffjongen“ des Mittelalters, dem Pony Express des Wilden Westens und der Verlegung des ersten Transatlantik-Kabels bis zur aktuellen Suche nach intelligenten Wesen im Weltraum lernen.

Die Informationen über diese technischen Fortschritte sind in „Der himmlische Funke“ von Cord Christian Troebst in das Leben und Schicksal von Persönlichkeiten wie Chappe und Morse, Marconi, Field und Bell, Siemens und Lee DeForest und vielen anderen Erfindern und wagemutigen Unternehmern eingewoben. Das Buch ist eine Geschichte über teils vergessene, teils berühmte Erfinder und das Bedürfnis von Menschen sich immer schneller und direkter auszutauschen.

„Der himmlische Funke" von Cord Christian Troebst ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10828-8 zu bestellen.

